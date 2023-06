Penser l'éducation et la formation : l'actualité scientifique de l'Émile de Rousseau (Paris)

Penser l’éducation et la formation : l’actualité scientifique de l’Émile de Rousseau

Journée d’étude 9 juin 2023 – INSPE de Paris (Molitor)



Amphithéâtre 2





9h - 10h30 / Ouverture / Rousseau et les 150 ans des Écoles Normales



Accueil des participants



Alain Frugière (Directeur de l’Inspé de Paris) : « les 150 ans de l’INSPÉ de Paris »



Denis Kambouchner (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Allocution d’ouverture



Jean-François Chanet (Science Po Paris) : « Rousseau et l’école de la IIIème République »



Pause café



10h45 - 12h30 / Session 1. Penser l’éducation avec Rousseau



Modération : Fabienne Durand (Inspé Paris)



Anne Morvan (Inspé Paris) : « Nouvelles lectures de l’Émile à partir des Manuscrits Favre »



Frédéric Brahami (EHESS) : « La force de l’enfant »



Louis Guerpillon (ENS-ULM) : « Éduquer sans enseigner »



Déjeuner



14h - 15h45 / Session 2. Éduquer, (se) former, éprouver : Importance et postérité pédagogique de l’apprentissage par expérience



Modération : Agathe Nguyen (Inspé Paris)



Céline Spector (Sorbonne Université) : « Qu’est-ce que la morale expérimentale ? »



Bérengère Kolly (Université Paris-Est, Inspé Créteil) : « La réception de Rousseau dans l’Education nouvelle : perspectives historiques et enjeux contemporains »



Paloma Mansilla-Martin (lycée Diderot, Inspé Paris) : « Un héritage rousseauiste chez Dewey : l'éducation, de la transmission à l'émancipation »

Pause



16h - 17h15 / Session 3. Dispositifs éducatifs, entreprise normative et exigence politique



Modération : James Swenson (Rutgers University)



Patrice Canivez (Université de Lille) : « L'éducation politique d'Émile »



Johanna Lenne-Cornuez (Université Lyon 3) : « L'éducation subversive de Rousseau : destituer la place du maître »



Conclusion par Ophélie Desmons (Inspé Paris / Sorbonne Université)

Organisation et contact : anne.morvan@inspe-paris.fr / ophelie.desmons@inspe-paris.fr