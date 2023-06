Pratiques de la déclamation de l'Antiquité au début de l'époque moderne (Valenciennes)

Jeudi 22 juin 2023



10h30-11h00 : Ouverture du colloque par le directeur de DeScripto, Amos Fergombé et introduction de Blandine Perona



Déclamation et formation de l’esprit



Présidence Eric MacPhail (Indiana University Bloomington)



11h00-11h30 Sophie Conte (Université de Reims Champagne-Ardenne) Les frontières de la déclamation dans l’Institution oratoire de Quintilien



11h30-12h00 Emma Fayard (Université Paris 8) Déclamation et copia à l’heure du tweet : retour sur une expérience pédagogique



Discussion



12h30-14h00 : Déjeuner



Les déclamations de l’Antiquité tardive et leur réception à l’époque moderne



Présidence Danielle van Mal-Maeder (Université de Lausanne)



14h00-14h30 Andrea Balbo (Università di Torino) La déclamation à Rome dans l'antiquité tardive



14h30-15h00 Tristan Vigliano (Université d’Aix) L’aveugle qui tua son père : Pro noverca contra cæcum, une réponse de Vivès à Quintilien



15h00-15h30 Catherine Schneider (Université de Strasbourg) Plaider pour ou contre le soldat de Marius ? Le réquisitoire de Lorenzo Patarol en réponse au pseudo-Quintilien.



Discussion et pause



Déclamation, rhétorique et sophistique



Présidence Christine Noille (Sorbonne Université)



15h45-16h15 Léa Gariglietti (Université de Reims Champagne-Ardenne) Représentation de la déclamation des sophistes dans le Theatrum veterum rhetorum, declamatorum quos in Graecia nominabant σοφιστάς de Louis de Cressolles (1620)



16h15-16h45 Laurent Baggioni (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) et Blandine Perona (Université Polytechnique des Hauts-de-France/IUF)

Déclamation et philosophie morale : l’exemple de la declamatio Lucretiae de Coluccio Salutati (1331-1406)



16h45-17h30 : Discussion



19h30 : Dîner



Érasme et la déclamation (1)



Présidence Jean-François Cottier (Université Paris Cité)



9h15-9h45 : Eric MacPhail (Indiana University Bloomington) Érasme et la théorie de la déclamation



9h45-10h15 : Marie Bonvallat (Université Polytechnique des Hauts-de-France) L’Éloge de la médecine d’Érasme (1529) : espace de « je/jeu » rhétorique au service de la figure du médecin ?



Discussion et pause



Érasme et la déclamation (2)



Présidence Virginie Leroux (École Pratique des Hautes Études)



11h00-11h30 : Rémi Ordynski (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) Lettre, déclamation, consolation : la plasticité de la déclamation dans le De conscribendis d’Érasme



11h30-12h00 : Christine Bénévent (École nationale des Chartes) Le statut de la declamatio dans les textes d'Érasme sur la théorie et la pratique épistolaires



Discussion



12h30-14h00 : Déjeuner



Pratiques de la déclamation à l’université et dans les collèges humanistes



Présidence Michel Magnien (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)



14h00-14h30 Kees Meerhoff (Université d’Amsterdam) – L’Éloge de l’éloquence (1523) par Philippe Melanchthon : une leçon par l’exemple



14h30-15h00 : Aline Smeesters (Université de Louvain) Déclamations et disputes quodlibétiques à l'Université de Louvain : le cas de Petrus Nannius



15h00-15h30 : Mathieu Ferrand (Université Grenoble Alpes) Avatars de la Declamatio sur la scène des collèges. Retour sur Ravisius Textor



15h30-16h15 Discussion finale et conclusions d’Anne-Pascale Pouey-Mounou (Sorbonne Université)