Reparation in an Era of Irreparability? Theoretical Approaches (Sarrebruck, Allemagne)

Du 4 au 6 juin 2025, le premier colloque annuel du Centre Käte Hamburger CURE traitera des pratiques culturelles de réparation d’un point de vue théorique. Le colloque international se tiendra au Innovation Center, sur le campus de l’université de la Sarre (bâtiment A 2.1). L’ouverture de la manifestation aura lieu le mercredi 4 juin à 18 h, avec le discours de bienvenue et la conférence inaugurale de Rukmini Bhaya Nair (Indian Institute of Technology Delhi).

Avec des dommages profonds et des blessures remontant entre autres au colonialisme, aux guerres ou à la crise environnementale, le 21e siècle apparait comme une époque particulièrement marquée du sceau de l’irréparabilité. Construire un futur en tenant compte de cette irréparabilité requiert une compréhension renouvelée des pratiques culturelles. Le colloque s’inscrit dans le thème annuel « Théorie » du Centre Käte Hamburger CURE et s’interroge sur les fondements théoriques de la fonction réparatrice des pratiques culturelles : quels médias, paradigmes ou concepts permettent de décrire adéquatement ces pratiques ? Comment se rapportent-elles les unes aux autres ? Quelles fonctions réparatrices les pratiques culturelles remplissent-elles au niveau individuel et collectif ? De quelle manière transforment-elles notre rapport au passé et comment peuvent-elles contribuer à élaborer un vivre-ensemble futur ? Les intervenantes et intervenants au colloque, qui viendront à Sarrebruck, entre autres du Sénégal, du Canada, du Gabon, de France et de Turquie, posent ces questions à partir des perspectives les plus diverses. Leurs contributions aborderont des théories de la réparation axées, par exemple, sur le potentiel réparateur des sons, sur la psychothérapie dans une perspective postcoloniale ou sur les rêves comme traitement d’expériences irréparables. Parmi les intervenantes et intervenants, se trouveront également plusieurs résidentes et résidents actuels du Centre Käte Hamburger CURE.

La conférence inaugurale de Rukmini Bhaya Nair (Indian Institute of Technology Delhi) servira de coup d’envoi au colloque. Rukmini Bhaya Nair compte à l’heure actuelle parmi les plus importantes théoriciennes de la culture et les meilleures linguistes. Sous le titre « Story Boxes & Speech Bots: Decolonizing our Narratives, Repairing our Conversations », elle étudiera la façon dont on peut réparer la langue et la conversation dans une perspective décoloniale.

