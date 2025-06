Max Scheler, la phénoménologie en débats (Sorbonne)

Le philosophe Max Scheler (1874-1928) a été une figure centrale de la phénoménologie en Allemagne et en Europe dans la première partie du XXe siècle. Ce colloque entend s’intéresser à sa pensée phénoménologique au prisme des débats philosophiques dans lesquels elle s’est inscrite, qu’elle a suscités ou au sein desquels elle a été impliquée, en particulier ceux avec Husserl et Heidegger, ainsi qu’avec les cercles phénoménologiques de Göttingen et Munich.

Programme

JEUDI 12 JUIN – ENTRE GÖTTINGEN ET MUNICH

9h30 : Accueil des participants

9h45 : Olivier Agard, Sylvain Josset et Matthias Schloßberger – Introduction du colloque

Séance 1 : Enjeux phénoménologiques – Présidence : Olivier Agard (Sorbonne Université)

10h00 : Patrick Lang (Nantes Université), La conception schelérienne de la réduction phénoménologique

10h50 : Íngrid Vendrell Ferran (Philipps-Universität Marburg), Philosophische transformative Erfahrungen: Überlegungen im Anschluss an Max Scheler

Pause

12h00 : Susan Gottlöber (Maynooth University), Schelers Geistkonzeption – einen phänomenologische Herannäherung an ein Urphänomen

Séance 2 : Göttingen et Munich – Présidence : Matthias Schloßberger (Europa-Universität Viadrina)

14h30 : Konstantin Hokamp (Europa-Universität Viadrina), Bewegung, Stellungnahme, Teilhabe – Liebe bei Scheler und in der frühen Phänomenologie

15h20 : Giuliana Mancuso (Università di Bologna), Der Einfluß der München-Göttinger Phänomenologen auf Schelers erste Rezeption der Phänomenologie

Pause

16h30 : Théodora Domenech (École Supérieure d’Art et Design de Valence), Réalisme et panpersonnalisme : paradoxe du réalisme schelérien

17h20 : Lina de Boer (Humboldt-Universität zu Berlin), Leiblichkeit bei Max Scheler und Edith Stein

VENDREDI 13 JUIN – ENTRE HUSSERL ET HEIDEGGER

Séance 3 : Brentano, Husserl et Heidegger – Présidence : Patrick Lang (Nantes Université)

9h30 : Claudia Serban (Université Toulouse 2 Jean Jaurès), Mitfreude, ambivalence affective et travail émotionnel

10h20 : Paola-Ludovika Coriando (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), Wertfühlen: zu Schelers Phänomenologie des emotionalen Lebens

Pause

11h30 : Sylvain Josset (Sorbonne Université), Une première interprétation phénoménologique d’Être et Temps

Séance 4 : Husserl – Présidence : Jean-Baptiste Fournier (Sorbonne Université)

14h00 : Paul Slama (FNRS, Université de Namur), Rickert, Husserl et Scheler : intentionnalité et valeurs

14h50 : Natalie Depraz (Université Paris Nanterre), Le cœur entre Husserl et Scheler

Pause

16h10 : Matthias Schloßberger (Europa-Universität Viadrina), Husserl und Scheler. Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihres phänomenologischen Ansatzes

17h00 : Mariana Chu Garcia (Pontificia Universidad Católica del Perú), C’est difficile d’être phénoménologue ! Husserl et Scheler à propos du moi d’autrui

SAMEDI 14 JUIN – ENTRE VIE ET ESPRIT

Séance 5 : Vie et mort – Présidence : Íngrid Vendrell Ferran (Philipps-Universität Marburg)

9h00 : Andrea Mina (Europa-Universität Viadrina), Im Gespräch mit Guyau und Nietzche – Scheler und die vitalistische Ethik

9h50 : Gabriel Mahéo (Université de Rennes), Le monde de la vie selon Scheler

Pause

11h00 : Zachary Davis (St. John’s University), Max Scheler’s Distinct Phenomenological Approaches to Aging and Death

11h50 : Olivier Agard (Sorbonne Université), La réception de la phénoménologie schelérienne dans le cercle d’Esprit.