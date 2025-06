Dom Nicolle Loupvent, voyageur et dramaturge (Saint-Mihiel)

À l’occasion de la mise en ligne de l’édition du Jeu et mister Monsieur sainct Etiene pape et martir sur la plateforme projet Melpomène à l'ère numérique – Melponum, dirigé par Nina Hugot (https://cenhtor-msh-lorraine.cnrs.fr/s/melponum/page/home), Nina Hugot, Mario Longtin et Clément Saliou organisent les 12 et 13 juin 2025 une journée d'études consacrée à la figure de Nicolas Loupvent, auteur de mystère et de récit de pèlerinage, à Saint-Mihiel même (55), où il a vécu et où il aurait fait représenter son Mystère. La journée sera constituée d'interventions de spécialistes mais aussi d'un spectacle réalisé par la Compagnie des Miracles ainsi que d'une visite de la Bibliothèque bénédictine où sont conservés les manuscrits autographes de son récit de voyage.