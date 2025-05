Christian Doumet, invité du séminaire "L'écriture de la pensée" (Bruno Clément & François Noudelmann, en Sorbonne & en ligne)

La prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée", qui sera aussi la denrière de cette année universitaire, se tiendra

le vendredi 6 juin 2025, de 15h à 17h

Nous aurons le grand plaisir de recevoir et d'entendre notre ami Christian Doumet qui parlera de "L'invention du ciel (un essai en cours)" (voir sa présentation ci-dessous)

Cette séance se déroulera selon les modalités habituelles:

si vous souhaitez nous rejoindre physiquement, la salle est celle qui nous accueille habituellement: Sorbonne, Bibliothèque du CELLF, escalier I, 2e étage (entrée par le 14 rue Cujas ou le 17 rue de la Sorbonne). Attention, si c'est votre choix, vous devrez présenter à l'entrée une invitation (à retirer aupèrs de bpe.clement@gmail.com).

si vous vous trouvez loin, ou seulement empêchée, vous pouvez malgré tout vous joindre à nous en activant ce lien Zoom:

https://nyu.zoom.us/j/93055946067.

Christian Doumet : "L'invention du ciel (un essai en cours)"

"Le texte est achevé. Il concerne le regard qu'ont porté certains peintres, certains écrivains sur le ciel pendant la première moitié du dix-neuvième siècle. Le texte est là, et cependant un doute surgit : de quoi s'agit-il ? D'un essai, à n'en pas douter, mais aussi d'autre chose qui s'accorde mal à l'idée de l'essai : une rêverie, le journal d'une relation personnelle au ciel, le contrecoup d'une expérience immédiate (celle du Covid) ; ou encore: une simple collection de textes, une galerie de tableaux, un catalogue d'exposition, une bibliographie… Le terme d'essai est-il si généreux qu'il en vienne à accepter de telles déviances ? Et si oui, à quel prix pour la rigueur de la pensée ? Ces questions ne sont pas seulement des repentirs d'auteur, des scrupules d'après-coup. Elles nous sont aussi directement adressées, au moment d'en venir à la publication, par le monde éditorial. On voit que le champ est vaste. On en débattra. On tâchera, si possible, d'y mettre un peu d'ordre."

Dernières publications de Christian Doumet :

Paris et autres déambulations, Fontfroide, Fata Morgana, 2016.

- Aphorismes de la mort vive, Fontfroide, Fata Morgana, 2018

- L’évanouissement du témoin, Arléa, 2019

- Segalen, Arléa, 2022.

CD a en outre dirigé la publication des Œuvres de Victor Segalen dans la Bibliothèque de la Pléiade (2021).

Quelques articles récents :