Friction des langues #2 : poétiques, pratiques, création-réponses (Sorbonne nouvelle)

JEUDI 1er JUIN 2023

9h00 - Accueil des participants.

9h15-9h30 - Discours d’ouverture (le comité d'organisation)

9h30 - Marcos Eymar (Université d’Orléans): Nilinguisme

dans la littérature hispanique aux EEUU

10h00 - Marine Aubry-Morici (Université de Roma Tre) :

Comment traduire un poulpe ? Ce que l’éthologie fait à la

traductologie

10h45 - Amanda Murphy (Université Sorbonne Nouvelle) :

Écrire, traduire avec un accent (dialogue autour de l’ouvrage

Écrire, lire, traduire entre les langues : défis et pratiques de

la poétique multilingue)

___________________

12h - Déjeuner

___________________

13h30 - Retour d’image : De l’audiodescription à

l’audiovision

15h00 - Bertille Poincelet : Communication signée : histoire,

enjeux, pratiques

__________________________

Pause café

__________________________

16h - Marilina Ciaco (Université de Bologne) : Iconotext as an

interlanguage, between polysemy and asemic writing

16h30 - Filippo Cervelli (University of London) : To see the

stars again: literary journeys translating Dante from Japanese

into Japanese



Les travaux de la première journée se clôtureront autour de

la présentation d’ouvrages en lien avec les thématiques

abordées pendant les deux journées et d’un apéritif offert

aux participant.e.s



VENDREDI 2 JUIN 2023

9h30 - Accueil des participants

9h45-10h45 - Ludivine Bouton-Kelly (Université

d’Angers) : Atelier « Écrire ‘sans gravité’ : le

pidgin de Valérie Rouzeau »

10h45-12h15 - Anne Isabelle François

(Université Sorbonne Nouvelle) : Frictions et

traductions inter-espèces

_____________________

12h15 - Déjeuner

_____________________

13h15-14h45 - Projection du film « Silvia Baron

Supervielle » : Un voyage à travers les langues

entre Buenos Aires, Paris et Montevideo,

dialogue avec le réalisateur Mario Daniel

Villagra

14h45-15h45 - Heide Hinrichs : Silent

Sisters/Stille Schwestern – an unauthorized

German translation of Theresa Hak Kyung Cha’s

Dictee in texts and artworks

___________________________

Pause café

___________________________

16h-17h30 - Thierry Roustan et Amanda

Murphy (Université Sorbonne Nouvelle) : La Voix

dans le débarras/The Voice in the Closet et la

traduction à l’œuvre : une performance

intermédiale

—

Université Sorbonne Nouvelle

Maison de la recherche

4, rue des Irlandais

75005 Paris

(Salle Claude Simon)



Comité d’organisation :

Guido FURCI (CERC) :

guido.furci@sorbonne-nouvelle.fr et

Amanda MURPHY (PRISMES/TRACT) :

amanda.murphy@sorbonne-nouvelle.fr