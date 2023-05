Jouer aux XVe et XVIe s. / Jouer les XVe et XVIe s. (Paris Sorbonne)

Jouer aux XVe et XVIe s. / Jouer les XVe et XVIe s.

Mardi 13 juin 2023

Sorbonne Université, Bibliothèque Boutruche

Journée d’étude organisée par Marie Bouhaïk-Gironès et Alexandre Michaud,

Centre Roland Mousnier, UMR 8596 (CNRS / Sorbonne Université)



La journée est précédée du spectacle, lundi 12 juin à 18h, dans le Grand Amphithéâtre du Centre Malesherbes de Sorbonne Université, de La Farce de Maître Pierre Pathelin, par la Compagnie Oghma (dir. Charles Di Meglio), financé par le Service Culturel de Sorbonne Université et l’Initiative Théâtre de Sorbonne Université. Entrée gratuite, réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/sorbonne-en-scene

Programme



9h Accueil des participants

9h15 Introduction à la journée : Marie Bouhaïk-Gironès



9h30-11h Jouer les XVe et XVIe siècles. Table ronde animée par Véronique Dominguez, avec Emmanuel Buron, professeur à Sorbonne Nouvelle ; Charles Di Meglio, directeur de la Compagnie Oghma ; Mathieu Ferrand, maître de conférences à Grenoble-Alpes ; Julia de Gasquet, comédienne, maîtresse de conférences à Sorbonne Nouvelle ; Nicolas Le Cadet, maître de conférences à l’UPEC ; Olivier Martin Salvan, comédien et metteur en scène.



11h15-12h45 L’acteur et son rôlet en jeu. Atelier d’exploration dirigé par Mario Longtin (prof. à Western University London On., Canada)

L’atelier explore le jeu au moyen de rôlets, sans aucun recours au texte intégral. Le travail est comparable à celui des musiciens travaillant à partir de partitions d’instrumentistes.



14h15-15h45 Le mystère en jeu. Atelier dirigé par Alexandre Michaud (doctorant, Sorbonne Université)

À partir de passages choisis du Mystère de saint Quentin et de sources contemporaines, on mettra des acteurs à l’épreuve du jeu corporel du XVe siècle par la posture, le geste et la voix.



16h-18h Le Pet : parcours rhétorique. Master class sur la farce dirigée par Charles Di Meglio.