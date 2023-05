Journée d'étude sur L'Âne d'or d'Apulée (ENS, Paris)

Journée d’étude sur L’Âne d’or d’Apulée

organisation : Carole Boidin (Université Paris Nanterre) et Cyril Rouanet (Collège de France)

SAMEDI 3 JUIN 2023 (14h-17h30)

École Normale Supérieure (45 rue d’Ulm), Salle des Résistants (1er étage)

Depuis plusieurs années, L’Âne d'or fait l'objet d'un regain d'intérêt dans différentes branches du savoir, depuis la narratologie jusqu’aux études de réception, en passant par l’histoire des religions. Nous profitons de son inscription au programme de littérature comparée de l'agrégation externe de lettres modernes pour mettre en relation des chercheurs et des enseignants qui s’intéressent à ces différents aspects de l’œuvre, tout en proposant des éléments de réflexion ou d’approfondissement pour les agrégatifs avant les épreuves orales sur le programme “Fictions animales”.

Cette journée d’étude, qui s’adresse donc à la fois aux chercheurs intéressés par Apulée et aux agrégatifs de lettres modernes, s’organisera en cinq courtes interventions consacrées à des aspects très variés de l’œuvre et des problèmes qu’elle pose. On s’intéressera ainsi à la généricité de l’œuvre, entre fiction narrative et satire, en interrogeant l’animalité de son protagoniste (J. Soler) et les éléments religieux qui émaillent le texte (N. Correard). On élargira la question des personnages en interrogeant le rôle féminin dans l’économie de la narration (S. Hébert). Enfin, on donnera des perspectives d’ouverture au travail sur L’Âne d’or en montrant les limites des catégories de l’analyse littéraire moderne sur un texte antique (C. Rouanet), avant de conclure sur des éléments d’étude de réception, qui donneront à voir d’autres images de L’Âne d’or (C. Boidin et T. Mauffrey).

Autant que possible, nous souhaitons ouvrir le dialogue entre chercheurs, enseignants et futurs enseignants, afin de multiplier les perspectives sur le texte et en montrer toute la richesse.

Programme (14h-17h30) :

14h : Accueil et propos introductifs (Carole Boidin et Cyril Rouanet)

14h30 : « Les Métamorphoses d’Apulée : une autofiction animale ? » (Joëlle Soler, Université Paris Sorbonne)

15h : « De l'intranquillité de l'âme : jusqu'où va la satire religieuse dans L'Ane d'or ? » (Nicolas Correard, Université de Nantes)

15h30 : « Des personnages féminins qui préparent l'union de Lucius avec Isis » (Séléna Hébert, Académie de Lille)

Discussion et pause

16h15 : « Éléments pour une problématisation des catégories d’analyse de L’Âne d’or : un dialogue entre l’Antiquité et les études littéraires modernes » (Cyril Rouanet, Collège de France)

16h45 : « Apulée vu d’ailleurs : réceptions et relectures éloignées de L’Âne d’or (propos conclusifs) » (Carole Boidin, Université Paris Nanterre, et Tristan Mauffrey, Université Sorbonne Nouvelle).

—

Lien de connexion en visio-conférence disponible sur demande : cyril.rouanet@college-de-france.fr