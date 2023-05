Acclamation. Création de structures par acceptation enthousiaste ou rejet injurieux, d’Augustin à Astérix (Hôtel Sully, Paris)

Nous souhaitons aborder la question de la formation de la structure par l’acclamation depuis les Lumières jusqu’à nos jours, c’est-à-dire le succès ou l’échec, l’acceptation ou le rejet, qui est lisible à travers l’utilisation d’acclamations, et développer un dialogue entre la théologie, l’histoire de l’art et la science littéraire, afin d’étudier la manière dont les formes d’acclamation sont représentées dans les textes et les images, et quelle fonction elles assument.

Programme

05/07/2023

10:00 Peter Geimer (directeur du DFK Paris)

Accueil

10:15 Kirsten Dickhaut, Benedikt Kranemann, Markus A. Castor

Introduction

Les langages de l’acclamation – parler, écrire, montrer

10:45 Martin Klöckener (Fribourg)

Liturgische Akklamationen in der Alten Kirche als gemeinschaftliche Ausdrucksformen in einer mündlichen Kultur11:30 Pause café

11:45 Olivier Bonfait (Université de Dijon)

Présentation publique, acclamation, labellisation : le processus de l’exposition à Bologne à l’époque moderne

12:30 Marie Schiele (DFK Paris, Université de la Sorbonne)

Dire du bien et du mal sur la manière et les effets. Analyse comparée des structures d’adhésion ou de rejet de la représentation picturale et théâtrale dans les Salons de Diderot

13:15 Pause midi

14:15 Andreas Kablitz (Universität zu Köln)

Das Amen in der Kirche – Sprechakttheologische Überlegungen zur Liturgie der Messe

Espaces d’acclamation – la ville, l’église, la fête



14:45 Philippe Bordes (Université de Lyon)

Jacques-Louis David, ordonnateur de fêtes de 1790 à 1794. Un peintre à l’œuvre dans l’espace public

15:30 Benedikt Kranemann (Erfurt)

Beteiligung der Gläubigen am Gottesdienst durch Akklamationen. Beispiele aus der Liturgie des 19. Jahrhunderts

16:15 Pause café

16:45 Kirsten Dickhaut (Universität Stuttgart)

Kirche und Karneval – Akklamation als Strukturmoment in Victor Hugos Notre Dame de Paris

17:30 Fin

06/07/2023

Les corps d’acclamation

10:00 Markus A. Castor (DFK Paris)

Don’t forget your legs – on acclamation played and performed, with some remarks on dance and body repertoire between Siècle classique and Enlightenment

10:45 Annette Simonis (Justus-Liebig-Universität Gießen)

Dynamiken der Akklamation und ihrer Verweigerung in Alexandre Dumas’ Roman Le Comte de Monte-Cristo

11:30 Pause café

12:00 André Gunthert (EHESS)

La joie des petites filles noires. Une guerre de réception autour de La petite Sirène

12:45 Lea Lerch (Würzburg)

Königtum und Kirchenvolk. Zur Konstitution religiöser Gemeinschaft durch Akklamationen im Katholizismus 1918–1945

13:30 Résumé

13:45 Fin du colloque.