Rabelais 1523-2023. La genèse poitevine d'un géant (Fontenay-le-Comte)

Colloque international et pluridisciplinaire organisé par

Myriam Marrache-Gouraud (Université de Poitiers, FoReLLIS), Stéphan Geonget (Université de Tours, CESR), Romain Menini (Université Gustave-Eiffel, LISAA)



JEUDI 8 JUIN / Fontenay-le-Comte

9h Accueil des participants

9h30 Mot d’accueil par le maire de Fontenay-le-Comte



10h - LE DROIT EN POITOU DANS LES ANNÉES 1520

Pierre-Yannick Legal - Université de Nantes

Le Bas-Poitou de Rabelais : pour en finir avec le Moyen Âge

Didier Veillon - Université de Poitiers

De quelques considérations et digressions sur le droit des fiefs dans la coutume de Poitou à travers le De nobilitate de Tiraqueau et d’autres auteurs de l’ancienne France

Xavier Godin - Université de Nantes

La Forme et ordre de plaidoirie de Jean Bouchet



14h - LE DROIT DANS L’OEUVRE DE RABELAIS

Luigi-Alberto Sanchi - CNRS

Comment Guillaume Budé a inspiré Rabelais

Nicolas Le Cadet - Université Paris-Est Créteil

De Fontenay-le-Comte à la fiction gigantale : l’humanisme juridique dans Pantagruel

15h30 Pause café

Raphaël Cappellen - Université Paris-Cité

Un érudit très discret : Briand Vallée

Mireille Huchon - Sorbonne Université

Alchimie du verbe



17h15 Visite commentée de la ville Renaissance par William Chevillon, médiateur culturel, auteur de À la découverte de Fontenay-le-Comte (Centre Vendéen de Recherches Historiques, 2020)

18h Médiathèque Jim-Dandurand de Fontenay-le-Comte

présentation d’ouvrages du XVIe siècle et du Tout Rabelais (Bouquins, 2022) par l’équipe des auteurs



VENDREDI 9 JUIN / Maillezais et Coulonges-sur-l’Autize

9h - UN MOINE MOINANT EN POITOU / Abbaye de Maillezais

Jean-Marie Guérin - Société des Amis de Rabelais

Le Bas-Poitou et l’Aunis dans l’oeuvre de Rabelais

Loïc Bienassis - Université de Tours

Rabelais et les nourritures monastiques. Au-delà du moine paillard

10h30 Pause café

Ludovic Viallet - Université Clermont Auvergne

La religion de Rabelais : être franciscain au début du XVIe siècle

Claude La Charité - Université du Québec à Rimouski, Canada

Geoffroy d’Estissac, « exemple achevé de droiture, de mesure et de culture »



12h30 Visite commentée de Maillezais par Anne Billy, docteure en Histoire de l’Art du Moyen Âge, chargée d’études historiques pour les périodes médiévale et moderne au sein de la Conservation des Musées et des Expositions du Département de la Vendée



14h30 - S’ABREUVER AUX BONNES SOURCES / Coulonges-sur-l’Autize

Raphaële Garrod - Université d’Oxford, Royaume-Uni

Proclus, sans l’enthousiasme ? Rabelais et la cosmographie mathématique

Marie-Luce Demonet - Université de Tours

Sur un pseudo-Josèphe de l’ancienne bibliothèque de Maillezais, le Josippus Liber

16h Pause café

Olivier Pédeflous - Paris

Rabelais et les bibliothèques partagées dans les cénacles poitevins

Dominique Brancher - Université de Bâle, Suisse

« Medice cura teipsum » : la pharmacie rabelaisienne au prisme de Tiraqueau



SAMEDI 10 JUIN / Vouvant

9h - RABELAIS MÉDECIN, ARCHITECTE, POÈTE

Guillaume Berthon - Université de Toulon

Rabelais en ses gammes poétiques

Olivier Séguin-Brault - Université du Québec à Rimouski, Canada et Université de Tours

La main de l’artisan : bâtisseurs et architectes dans l’entourage de Rabelais (années 1520)

Aya Iwashita-Kajiro - Université Keio de Tokyo, Japon

Le château de Lusignan et Mélusine dans l’oeuvre de Rabelais



11h Conclusions du colloque et cocktail final

11h30 Découverte de l’orgue de Vouvant : Concert (Couperin, Bach) par Christine Métay-Segui, organiste de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte

14h30 Visite commentée de Vouvant par Ludovic Géron, médiateur culturel