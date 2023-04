Séminaire de recherche-création “Arts, santé mentale & nouvelles technologies" (Tourcoing)

Nous avons le plaisir de vous convier au séminaire de Recherche-Création qui se tiendra les Mardi 23 et Mercredi 24 mai 2023 et aura pour thème : « Arts, santé mentale et nouvelles technologies » au Siège de la Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel, à Tourcoing (Batiment de la Plaine Images).

L’émergence de recherches-créations est l’occasion pour des acteurs pluridisciplinaires de collaborer: artistes, chercheurs et cliniciens/praticiens au service de nouvelles esthétiques artistiques, de nouveaux apports de prise en charge médicale et de recherche de données probantes en termes d’efficacité thérapeutique.

Ce séminaire de deux jours sera l’occasion de présenter des projets régionaux et internationaux illustrant ce thème dont vous trouverez ci-joint le programme.

Pour participer à ce séminaire, dans la limite des places disponibles (50), il vous suffit de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : : seminairercartssantent@gmail.com

Il y a 5 places pour le Séminaire de Recherche-Création avec le duo DOYON/DEMERS et 12 places pour l'atelier de téléperformance avec Armando Menicacci



Nous vous espérons nombreux pour cet évènement.



Jeanne DUCLOS-LAVAGNE d’ORTIGUE et Sheyna TEIXEIRA QUEIROZ



L’organisation de ce séminaire a été soutenue par l’Université de Lille, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, la Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel, la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, les laboratoires ScaLab - Sciences Cognitives & Sciences Affectives et CEAC - Centre d’étude des Arts Contemporains. Sont nos partenaires, le CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, le Département du Nord, la Fédération Française Anorexie Boulimie, l’Université du Québec à Montréal et le LaM - Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut.