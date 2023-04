Violences de genre : les comprendre, les contrer (Casablanca)

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Aïn Chock de l’Université Hassan II de Casablanca, le Laboratoire de recherche Genre, Éducation, Littérature et Médias (GELM) et le Centre des Études, de Recherche et de Formation sur le Genre et l’Egalité au Maroc (CEG) organisent le Colloque international « Violences de genre : les comprendre, les contrer » les 04 et 05 mai 2023 au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Aïn Chock.



Les violences de genre présentent une norme sociale s’inscrivant dans un ordre des choses, une doxa intériorisée et véhiculée par différentes institutions (famille, milieu social, école, religion, médias etc.). Ces violences constituent un problème particulièrement répandu et reflètent un ordre sexiste auquel aucun pays du monde n’échappe vraiment (OMS 2021). Les statistiques nationales et internationales sur les violences de genre révèlent, en chiffres, l’ampleur de ce phénomène et les conséquences sociales, humaines et socioéconomiques qu’il engendre.



Malgré les réformes juridiques et institutionnelles engagées par le Maroc en faveur de l’éradication de ces violences, notamment la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2002), le taux de prévalence de la violence à l’encontre des femmes, demeure très important, 56,5 % en 2019 selon le HCP.



Dans ce contexte, le colloque international « Violences de genre: les comprendre, les contrer » a pour objectif d'offrir un état des connaissances quant à la problématique des violences de genre, d’explorer les formes, les contextes et les conséquences des violences de genre quel que soit le milieu, de comprendre les mécanismes sous-jacents de ce phénomène, et saisir comment il entrave l’évolution d’une société et constitue un handicap majeur à son épanouissement et son développement.



Ce colloque fournit l’occasion de présenter des études et des recherches sur les violences, d’actualiser et d’approfondir la connaissance statistique des violences de genre au Maroc et dans d’autres pays. Il invite les chercheur-e-s de tous les horizons à l’appréhender dans une perspective à la fois interdisciplinaire et transdisciplinaire. Il s’agit de dresser un état des lieux des tendances évolutives des violences de genre et d’en traiter la prévalence et l’incidence sur la société.



Programme:

04 mai 2023

9H30 OUVERTURE- OPENING SESSION





• M. Houssine Azeddoug, Président de l’Université Hassan II de Casablanca.



• M. Hassane Boutakka, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Aïn Chock, Université Hassan II de Casablanca.



• Mme Rajaa Nadifi, Directrice du laboratoire Genre, Education, Littérature et Médias (GELM), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Aïn Chock, Université Hassan II de Casablanca.



• Mme Saadia Taouki, Présidente du Centre d’Études, de Recherche et de Formation sur le Genre et l’Egalité au Maroc (CEG), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Aïn Chock, Université Hassan II de Casablanca.





10H30 CONFERENCES INAUGURALES



Amphithéâtre Chouaïb Doukkali



Présidente de séance : Pr Rhita Iraqi, conseillère du CEG, FLSHAC, UH2C.



Rapporteur : M.Aymen Nassif





• Mme Asma Lamrabet, Médecin essayiste ex directrice du Centre des Études Féminines en Islam au sein de la Rabita Mohammadia des Oulemas du Maroc.



• Mme Fatna El Bouih, Militante pour les droits humains et auteure.





12H00 AXE : REPRESENTATIONS DES VIOLENCES DE GENRE DANS LE DOMAINE ARTISTIQUE



Atelier: Amphithéâtre Chouaïb Doukkali



Président de séance : Pr Moulay Ali El Yamlahi, Laboratoire GELM, UH2C, Maroc.



Rapporteure: Mme. Hind Sabour El Alaoui





• Violences de genre sur scène



Yassine Hiroual, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Settat, Université Hassan 1er, Maroc.



• Violences de genre dans le cinéma marocain : un discours sur la société marocaine.



Farida Bourbi, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Béni Mellal, Université Sultan Moulay Slimane, Maroc.



• Le théâtre karibéen : sa troupe, son répertoire, son devenir.



Karine Bénac, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université des Antilles, Martinique.



• La violence à l’épreuve de la dualité du moi dans les performances de Camille Cléant



Noha Nemer , Professeure assistante (maître de conférences), Université Libanaise (Beyrouth)





15H00 AXE: VIOLENCES DE GENRE DANS LES MEDIAS



Atelier 1 : Salle de doctorat



Président de séance : Pr Hassan Habibi, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C, Maroc.



Rapporteure: Mme. Fatima BEN TOUHAMI





• L’espace radiophonique marocain: un générateur des violences de genre?



Hind Aassouli, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C, Maroc.



• Violence domestique en série : cas du couple Farhat -Assli de la série Hob abiad asswad.



Mounia Boulaarassi, Laboratoire GELM,FLSHAC, UH2C, Maroc.



• Faisons face aux actes de violence de genre !



Chaimaa Sakri, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C , Maroc.



• Publicité sociale et lutte contre la violence de genre: cas de la province de Safi



Myriem Narjis, FLSHAC, UH2C , Maroc.



15H00 AXE : VIOLENCES, TEXTES, DISCOURS ET PRATIQUES



Atelier 2 : Amphithéâtre Driss Chraibi



Président de séance : Pr Mouhcine AMRAOUI SAIDI, Laboratoire GELM, UH2C, Maroc.



Rapporteure: Mme. Salsabil Fakkar





• La question de gender : violence symbolique et écriture féministe dans Mademoiselle de Clermont de Madame de Genlis (1746-1830).



Saloua Touati, Université de Sfax, Tunisie.



• نبذ العنف ضد النساء بين الكونية والخصوصية



Fatima Yahyaoui, FLSHAC, UH2C, Maroc.



• Femmes, violence et construction de l’identité dans les expressions sentencieuses de culture marocaine.



Hajir Rifaï, FLSH d’Oujda, Maroc.



• Genre et langage juridique au Maroc.



Hnia Najim, FLSHAC, UH2C, Maroc.



• العنف ضد المرأة في تونس : هوة بين القوانين و سلوكيات المجتمع



Olfa Mehrez, Faculté des lettres, des arts et des humanités, Manouba, Tunisie



• La violence contre les femmes : religion et violence conjugale.



Zineb Berraj, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C.





16H30 AXE : REPERCUSSIONS PSYCHOLOGIQUES DES VIOLENCES DE GENRE



Atelier 1 : Amphithéâtre ChouaÏb Doukkali



Présidente de séance : Pr Nadia Kaaouas, FLSHAC, UH2C.



Rapporteur : M.Aymen Moslih





• Réflexion sur l’impact psychotraumatique des violences de genre dans le cadre conjugal.



Barbara Smaniotto, Institut de Psychologie, Université Lumière Lyon 2, France.



François-David Camps Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC)



• Une culture patriarcale : Un imaginaire collectif à réfléchir.



Rajaa Touzani, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C.



• Violence obstétrique : un autre type de violence cachée contre les femmes.



Elisa Bosch Donate, Université des Ïles Baléares (UIB), Espagne.



• Violence symbolique et question du genre : vers une approche bourdieusienne des violences de genre au Maroc.



Fouad Benbouazza, Université de Toulouse II, France.



• Des origines sociales et culturelles des violences de genre : l’exemple du Maroc.



Ghita Elmoubaraky, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C.



• Penser la violence conjugale ; Dénoncer la perversion narcissique.



Rachida Annani, LADSIS, FLSHAC, UH2C.





16H30 AXE : VIOLENCE DE GENRE DANS L’EDUCATION



Atelier 2 : Amphithéâtre Driss Chraibi



Présidente de séance : Pr Khadija TAKHDATE , Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C, Maroc.



Rapporteure: Mme. Hajar Chahir





• Le harcèlement ou « school bullying » : quelles conséquences selon le genre ?



Zineb Zine El Abidine, UH2C, Maroc.



• Violence de genre à l’université, entre vécu et patriarcat : Cas de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ain chock.



Hind Sabour El Alaoui, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C, Maroc.



• Les violences basées sur le genre dans le milieu universitaire au Maroc sous la perspective estudiantine.



Soundoss Sabri, Faculté de Médecine Dentaire, UH2C. Maroc.



• La violence psychologique en milieu universitaire marocain.



Abdelaaziz Ourhou et Fatima Ezzahra Ourhou, Institut National de l’Action Sociale, Tanger, Maroc.



• Violence basée sur le genre et stéréotypes sociaux



Jawad Elmernissi et Fatima Erramy, FLSHAC, UH2C.



• Harcèlement sexuel à l'Université de Lomé : "tout le monde le sait, mais personne n'en parle" ?



Charlotte VAMPO Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Laboratoire LPED (IRD-Université Aix-Marseille)

05 mai 2023

AXE : REPRESENTATIONS DES VIOLENCES DE GENRE DANS LA LITTERATURE



09H30 Atelier 1 : Amphithéâtre Chouaïb Doukkali



Présidente de séance : Pr Rhita Iraqi, conseillère du CEG, FLSHAC, UH2C.



Rapporteure: Mme. Rim Zouhair



•تمثلات العنف في السرد العربي النسائي



Fatiha Belabbes, FLSHAC, UH2C, Maroc.



• L’imaginaire des violences de genre dans ‘Pourvu qu’il soit de bonne humeur’ de Loubna Serraj, ‘Ni fleurs, ni couronnes’ de Souad Bahechard et ‘Ouragan’ de Laurent Gaude.



Jessica Kounda, Université de Poitiers, France.



• Quand la violence du genre s’invite en littérature : images d’une société en péril Lecture dans le roman “ La vérité sort de la Bouche du Cheval” de Meryem ALAOUI



Karim Bougrine, Ecole Nationale des Sciences Appliquées-Berrechid Université Hassan I



• Violences de genre entre le Sud et le Nord dans l’écriture migrante de Fatou Diome et Léonora Miano



Bouchra Eddahbi, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Chouaïb Doukkali, El-Jadida, Maroc.





09H30 Atelier 2 : Amphithéâtre Driss Chraibi



Présidente de séance : Pr Saadia Taouki, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C



Rapporteure: Mme. Chaimaa Sakri





• Repenser la violence : que peut-nous apprendre la Littérature ?



Salma Rouyett, Faculté des Sciences de l’Education – Université Mohamed V, Rabat, Maroc.



• Violences de genre dans la littérature marocaine d'expression française : Etude de La Maison de Mama Ghoula comme exemple.



El Mehdi El Maouloue, CREDIF, FLSHDM, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc.



• Comment peut-on être français ? de Chahdortt Djavann : les multiples facettes de la violence de genre.



Fatima Zahra Eljamri, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Hassan Ier, Settat, Maroc.



• Repenser la violence symbolique du Harem dans “Rêves de femmes” de Fatima Mernissi



Saadia Taouki, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C, Maroc.







09H30 Atelier 3 : Salle de doctorat



Présidente de séance : Pr Hind Aassouli , Laboratoire GELM, UH2C, Maroc.



Rapporteure: Mme. Rajae Touzani





• Violences de la rupture chez Yasmine Chami : cas du roman Médée chérie



Hajar Chahir, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C.



• Le genre comme un construit sociolittéraire : violence générique et représentations sociales.



Salem Anguri, FLSHBM, UH2C, Maroc.



• La représentation de la violence du genre dans les textes romanesques : Cas des romans de Maïssa Bey.



Mustapha Ennamiche, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Faculté polydisciplinaire de Taza, Maroc.



• Year of the Elephant by Leila Abouzeid.



Khadija Allali, FLSHAC, UH2C, Maroc.





12H00 AXE : VIOLENCES DE GENRE DANS L’ESPACE PUBLIC



Atelier 1 : Amphithéâtre Chouaïb Doukkali



Présidente de séance : Pr Fatiha Belabbes, FLSH Rabat, UM5



Rapporteure: Mme. Ghita Elmoubaraky





• Football et violences de genre : vers une transition démocratique ?



Rajaa Nadifi et Gaëlle Gillot, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C, Maroc/ Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, France.



• Contre la violence des droits humains des femmes migrantes africaines à la traversée de la Méditerranée.



Edgard Sanza Lomande, UNIFA, UNILIC, ISSSD/UNADIC, Matadi, RDC.



• Les violences faites aux femmes dans la sphère professionnelle : un obstacle à leur participation publique et politique.



Madeleine Wayack, Alis Bambara, Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso.





12H00 Atelier 2 : Salle de doctorat



Présidente de séance : Pr Fatima Yahyaoui, FLSHAC, UH2C



Rapporteur : M.Aymen Nassif





• Du Harem à l’espace public, les femmes à l’ombre de la violence.



Salsabil Fakkar, Laboratoire GELM, FLSHAC, UH2C.



• La virilité à l’épreuve de l’arte suave : être une femme dans un « monde d’homme ».



Josselin Mattont, LinCS Strasbourg ATER – UFR STAPS de Reims, France.



• Judith Butler : formes de violence de l’Etat nation.



Alla Marcellin Konin/ N’dré Sam Beugré, Université Félix Houphouët Boigny/ Institut de Recherches et d’Études Philosophiques, Côte d’Ivoire.



• Violence de genre : Construction sociale à combattre dès le plus jeune âge.



Aude Ehlinger Sedej, AMANE Association, Maroc.





15H00 SYNTHESE/ DISCUSSIONS



15H45 RESTITUTION DES ATELIERS



16H30 COCKTAIL DE CLÔTURE