La conversation retrouvée : variations conversationnelles du XVIe au XXIe siècles en Occident (revue Savoirs en Prisme)

Savoirs en Prisme, n° 19 (2024)

La conversation retrouvée : variations conversationnelles du XVIe au XXIe siècles en Occident

Sous la direction de Florence Dumora et Mireille Ruppli



Ce numéro propose de réfléchir sur ce que dit des sociétés humaines leur façon de converser. Le mot conversation désigne aujourd’hui des formes d’échange sans voix, sans corps, faisant appel à l’écriture prédictive et à l’intelligence artificielle : chat, GPT-3, à présent GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer, transformateur génératif pré-entrainé), chatGPT (Conversational Heuristic Architecture with Transformer Generation PreTraining) et le chatbot, aussi nommé dialogueur ou agent conversationnel, cet agent logiciel qui deviendrait notre interlocuteur privilégié sur de nombreux sites internet.

Ce mode de communication peut-il répondre aux besoins de l’être humain ? La conversation en présence n’est-elle pas une nécessité, voire une urgence très actuelle ? La Maison de la Conversation, créée à Paris en 2021, semble donner une réponse concrète à cette question. Quant aux sociologues, ils constatent de leur côté que les conversations brèves (« small talks »), indispensables à la cohésion sociale puisqu’elles assurent le lien entre personnes même socialement différentes (fonction phatique), ont tendance à disparaître, faisant des êtres humains des sous-sociaux (« under social »), des sous-socialisés.

Or, La Rochefoucauld écrit que « la confiance fournit plus à la conversation que l’esprit » (maxime 421), ce qui suppose l’engagement autre que verbal qui se joue dans la conversation. Il s’agit en effet d’un art de vivre en bonne compagnie, tel que l’a défini Baldassare Castiglione dans son Courtisan et de la meilleure manifestation de l’esprit pour la vie de la société selon Baltasar Gracián. Il va de la familiarité à l’intimité, puis dès le XVIIe siècle, du masculin au féminin avec Madame de Scudéry, et n’exclut pas une dynamique disparate ou hétéroclite, comme l’a observé, plus tard, Diderot.

Les salons, les tertulias, la littérature de conversation (Méré, Scudéry, La Bruyère, Diderot, Mallarmé, etc.) témoignent de la vitalité de la conversation et de son importance sociale et culturelle.

Ce panorama contrasté ouvre des perspectives d’étude variées, où l’humanisme et la dimension anthropologique sont en question, parmi lesquelles nous retiendrons en particulier les axes suivants :

- Délimiter la notion de conversation (étymologie, histoire, sémantique) en relation avec des termes du même champ lexical.

- Analyser le corps dans la conversation :

A) présence, spontanéité et compagnie (voix, corps, gestes, expressions du visage) qui font de la conversation un acte vivant non transcriptible.

B) Représentation théâtrale et picturale de la conversation (Conversation pieces, conversation sacrée ou sainte conversation, sous-genre pictural au XVIe siècle).

- Étudier la conversation comme signe d’une société dans ses représentations littéraires (entre autres « coloquios », les Coloquios matrimoniales de Pedro de Luján (1550), Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa (1969), mais aussi les Conversations dans le Loir et Cher de Paul Claudel (1935), Le silence de la mer de Vercors (1942), Cinco horas con Mario de Miguel Delibes (1966), The Silence de Don DeLillo (2020).

- Interroger les modalités contemporaines de la conversation, face à la diversification et à la mondialisation des échanges linguistiques.



Les propositions d’articles d’une dizaine de lignes maximum seront adressées à mireille.ruppli@univ-reims.fr et à florence.dumora@univ-lemans.fr accompagnées des coordonnées complètes de l’auteur ou l’autrice (mail, lieu d’affectation et laboratoire) jusqu’au 15 septembre 2023.



La réponse des coordinatrices du numéro sera donnée courant octobre.



Les articles de 40 000 signes maximum (espaces comprises) seront à envoyer fin janvier 2024, accompagnés d’une courte biobibliographie et d’un résumé en deux langues dont le français. Après expertise, l’article dans sa forme définitive reviendra aux coordinatrices le 15 mai 2024 pour une publication été 2024.

—



