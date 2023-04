Sacco et Vanzetti 1927-2027 (Montpellier 3)

Université Paul-Valéry Montpellier 3

ReSO

Colloque international



Sacco et Vanzetti 1927-2027



Appel à communications







Entre 1920 et 1927, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux immigrés destinés à rester anonymes comme des millions d’Italiens qui ont rejoint les États-Unis, connaissent pourtant une célébrité à l’échelle planétaire. Leur arrestation, leurs procès et leur exécution mobilisent la scène internationale. De tous les côtés, on demande la grâce de Nick et Bart : au sein des organisations politiques de tout bord – Benito Mussolini lui-même formule la demande –, des élites intellectuelles – Simone de Beauvoir rapporte qu’un de ses premiers actes politiques fut de signer la pétition – et dans les mouvements sociaux en général. Jusqu’au jour de l’exécution, les manifestations remplissent les rues et les places dans le monde entier, puis l’affaire sort peu à peu des mémoires, sauf dans les milieux libertaires où Sacco et Vanzetti rejoignent la longue liste de militants anarchistes morts pour leur idéal. Un tournant survient dans les années 1970, avec le film de Giuliano Montaldo, Sacco et Vanzetti, 1971, dont le succès remet l’affaire sur le devant de la scène, conduisant à la réhabilitation de Sacco et Vanzetti par Michael Dukakis, gouverneur du Massachussetts (1977). Le parallèle a même été fait avec l’affaire Dreyfus, étant donné la façon dont les deux hommes se sont retrouvés pris au piège du système judiciaire et politique états-unien. De nos jours, l’intérêt pour Sacco et Vanzetti continue de se manifester, y compris pour le grand public : de la BD à l’opéra, il n’est pas un domaine de création artistique qui ne se soit emparé de l’affaire, musique, théâtre, chanson, littérature, dessin de presse, BD, arts plastiques. On constate aussi que, y compris dans la grande presse, l’affaire Sacco et Vanzetti est devenue un « marronnier », autour du 23 août, date anniversaire de l’exécution.

Les interventions pourront entrer dans différents domaines disciplinaires, en privilégiant une approche comparative et transnationale, et pourront porter sur la mobilisation en acte il y a un siècle et/ou sur la « mise en mémoire » de l’affaire Sacco et Vanzetti.

La campagne s’est-elle organisée selon des dynamiques comparables d’un pays à l’autre, voire d’une région à l’autre ? La présence ou non d’une forte immigration italienne a-t-elle influencé les modalités d’organisation de la campagne ? La campagne s’est-elle construite selon des schémas, sociaux et politiques, d’une tradition déjà établie ? Selon les langues et les pays, comment la presse, militante et non militante, a-t-elle traité les différentes phases de l’affaire (arrestation, procès, campagne, exécution) ? En fonction des formes artistiques qu’ont pu prendre la campagne et la « mise en mémoire » de l’affaire, au fil du temps et selon les espaces, quel est le poids de la question politique par rapport à la question judiciaire? Au-delà de l’exécution de deux militants anarchistes, est-ce que les créations artistiques participant à leur « mise en mémoire » ont re-politisé des questions liées à l’anarchisme, ou leur portée politique a-t-elle eu tendance à évoluer, voire à se perdre ?



Calendrier : le colloque se tiendra à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 en 2027 (date à fixer). Une échéance sera fixée courant 2026 pour la réception des propositions d’intervention. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se manifester pour annoncer leur souhait de participer au colloque en donnant, par mots clés, les grandes lignes de leur proposition d’intervention. Le comité scientifique est susceptible de modification.



Les propositions, comportant un titre, un résumé de 500 mots environ et un bref CV (200 mots), sont à envoyer à Isabelle Felici isabelle.felici@univ-montp3.fr. Les actes du colloque seront publiés.



Comité scientifique :

Isabelle Felici ReSO Université Paul-Valéry Montpellier

Ruth Kinna Loughborough University

Giorgio Sacchetti Università di Firenze

Anne Morelli Université Libre de Bruxelles