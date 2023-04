IA, imaginaires et arts contemporains : journée d'études et ciné-concert

Programme :

10h00 Le Groupe Art et Informatique de Vincennes (GAIV), une esthétique à contre- courant, Camille Lenglois en discussion avec Alexandre Gefen

11h00 : Internes : coécrire avec l’intelligence artificielle, Grégory Chatonsky en discussion avec Pascal Mougin

12h00 : Pause déjeuner

14h00 : De l'Intelligence artificielle à intelligence naturelle et vice versa, Olga Kisseleva en discussion avec Ada Ackerman

15h00 : Umwelt des programmes, Antoine Schmitt en discussion avec Carla Marand

16h00 : La création au prisme des XR et du machine learning : risques, immersion et interaction, Alexis Paljic en discussion avec Anthony Masure, modérée par Carla Marand

17h00 : présentation du programme ANR « CulturIA » et de l’ouvrage Créativités artificielles : La littérature et l’art à l’heure de l’intelligence artificielle (2023, Les presses du réel), Alexandre Gefen

18h00 : cocktail dînatoire

20h00 : Projection de Metropolis (1927, Fritz Lang) accompagnée au piano par Karol Beffa

Journée coordonnée par Alexandre Gefen et Karol Beffa

Ouvert à toutes et tous, concert gratuit.

CULTURIA

Le projet CulturIA vise à proposer une approche culturelle de l'IA, de sa « préhistoire » jusqu’aux développements contemporains du deep learning, en combinant les méthodes de l’histoire et de l'anthropologie des sciences, de l’histoire des idées et de l’histoire des imaginaires collectifs avec des analyses de terrain et des approches quantitatives. Ce projet est inédit, en France comme dans le monde anglo-saxon, alors que son urgence nous apparait imposée par l’ampleur des débats actuellement menés sur l’IA. Financé par l’Agence Nationale de la Recherche pour trois ans depuis janvier 2022, CulturIA associe le CNRS et l’INRIA.