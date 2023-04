Atelier Jeunes Chercheurs Staël (UPEC)

Atelier Jeunes Chercheurs Staël 2023



Jeudi 20 avril 14h-18h

UPEC, Salle Erasme, I3-218





L’Atelier Jeunes Chercheurs Staël est une session scientifique collaborative qui réunit chaque année les doctorant.e.s travaillant sur l’œuvre de Germaine de Staël et le Groupe de Coppet.

Il est l’occasion de présenter les thèses en cours et d’interroger les problèmes de méthode rencontrés, les manières de construire sa démarche scientifique et les questions spécifiques du corpus staëlien.

Lieu de dialogue, d’échanges et de discussions, l’Atelier Jeunes Chercheurs Staël assure la dynamique de la recherche staëlienne et sa vitalité. Plusieurs générations de spécialistes s’y retrouvent pour confronter leurs travaux, nourrir et renouveler leurs approches.



Programme



14h : Simona Sala (Université de Lausanne) : « La religion dans l’œuvre de Germaine de Staël : comment apprivoiser un sujet aux mille et une facettes ? »



15h : Jordane Trubuil (UPEC) : « Lettres sur Rousseau, poétique de Staël »



16h : Jin Yan (ENS-UPEC) : « Staël et la langue : écouter Delphine et Corinne »



17h : Adrien Peuple (Sorbonne Nouvelle) : « Germaine de Staël : pour une Révolution de la littérature ? »