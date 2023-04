Session 2023 de l'association Clelia (Évian-les-Bains)

Les inscriptions pour la session 2023 de l'association Clelia, du 21 au 25 août 2023, sont ouvertes.

Présentation de l’association



L'association organise chaque année depuis 1969 des sessions estivales consacrées à la linguistique générale, à la théorie littéraire et aux langues et littératures anciennes. Ces rencontres, d'une durée de cinq jours, se tiennent aux bords du lac Léman, à Évian-les-Bains, et permettent à un large public de se former dans ces différents domaines en écoutant trois séries de conférences respectivement consacrées à un problème de linguistique, à une question de littérature, et à la présentation d'une langue ancienne ou moderne. Elles accueillent principalement des étudiants et étudiantes avancées, des enseignants et enseignantes du secondaire ou du supérieur, et des chercheurs et chercheuses de diverses disciplines, mais aussi toute personne ponctuellement ou généralement intéressée par les thématiques abordées par l'association. Les participants et participantes peuvent également proposer des exposés libres, d'une durée d'une heure, susceptibles d'être publiés, au même titre que les conférences principales, dans la revue Lalies, qui publie chaque année les actes des sessions de Clelia aux Éditions rue d'Ulm.



Programme 2023



La session 2023 se tiendra du dimanche 20 août au vendredi 25 août : les cycles de conférences commenceront le lundi 21 août, et celles et ceux qui le souhaitent pourront prolonger leur séjour à Évian jusqu’au samedi 26 août.

Les conférences de littérature seront assurées par Elsa Bouchard, professeure en langue et littérature grecque à l’Université de Montréal, et porteront sur les rapports entre pensée étymologique et religion en Grèce ancienne, avec comme titre général : "Parler des dieux, parler aux dieux : Langage et théonymie dans la littérature grecque archaïque et classique".

Le thème des conférences de linguistique, « Expérimentation et modélisation en linguistique », proposé par Benjamin Storme, professeur assistant en linguistique française à l’Université de Leyde, permettra d’aborder des questions méthodologiques générales à partir d’études de cas relevant aussi bien de la pragmatique et de la sémantique que de la morpho-phonologie.

Enfin, Vincent Martzloff, maître de conférences habilité à diriger des recherches en grammaire comparée à Sorbonne Université, nous présentera une langue caucasienne du nord-est aujourd’hui éteinte, l’albanien du Caucase, redécouvert seulement au XXème siècle.

Vous trouverez ci-joint le programme détaillé des conférences de littérature et de linguistique.



Inscriptions



Après le succès rencontré par la session 2022, dont les actes seront bientôt publiés dans le numéro 41 de la revue Lalies, les inscriptions à la session 2023 sont désormais ouvertes.

Vous trouverez ci-joint la circulaire d’inscription à retourner avec les arrhes (à verser par chèque ou par virement) avant le 15 juin à l’adresse postale de la secrétaire de l’association ou à l’adresse mail suivante : asso1clelia@gmail.com.

Que vous soyez linguiste, littéraire, spécialiste ou non de l’un des sujets abordés cette année, n’hésitez pas à rejoindre l’association pour participer aux moments de partage intellectuel et de convivialité qui font la spécificité des sessions de Clelia, ou à nous adresser d’éventuelles questions à l’adresse communiquée ci-dessus.