Autour de l'oeuvre de Frédéric Boyer (Maison de la Poésie, Paris)

Vendredi 26 mai 2023, Maison de la Poésie, 20h

Soirée Frédéric Boyer

Entretien de l’auteur avec Maryline Heck, Dominique Rabaté & Laurent Zimmermann

Lecture par Laurent Poitrenaux

C’est à l’œuvre d’écrivain de Frédéric Boyer (par ailleurs traducteur et directeur des éditions POL) que sera consacrée cette soirée. Œuvre majeure dans le contemporain, qui s’inscrit aussi bien du côté du roman, du récit, de la poésie que de l’essai, et dont il s’agira de faire mieux entendre la voix. L’auteur tient en effet une position rare, entre littérature d’aujourd’hui la plus inventive, et textes anciens, qu’il traduit mais aussi fait vivre dans son écriture, face aux enjeux contemporains.

C’est depuis cette position qu’il questionne et renverse beaucoup de nos certitudes, dans une écriture traversée par la préoccupation autobiographique qui ne cesse d’inventer des formes en cherchant à se dire et à dire le rapport à l’autre, en allant, également, en poésie, vers le lyrisme, mais en se méfiant du possible mensonge lyrique pour maintenir sans cesse une exigence et une patience de la vérité.

L’entretien mené lors de cette soirée alternera avec des lectures de passages importants de l’œuvre.