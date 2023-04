Littérature et silence (Doctorales de l'école doctorale 3 de Sorbonne Université)

Doctorales de l’ED 3 - Littérature et silence

Sorbonne Université - Amphithéâtre Cauchy

Samedi 13 mai 2023, 9h-12h20

Le samedi 13 mai se tiendra la première session des Doctorales de l’année 2023. Organisée par les doctorant.e.s de l’école doctorale III (« Littératures françaises et comparées », ED019) de Sorbonne Université, elle portera sur les liens entre littérature et silence.



Afin de pouvoir assister à la journée d'étude, merci de vous inscrire sur le document suivant : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XPpRiHyG7MReHzqQLZiuvOuxocOtX1cReqq6chidWKo/edit#gid=0 Il vous suffira ensuite de vous présenter à l'entrée de la Sorbonne muni.e d'une carte d'étudiant.e ou d'une carte d'identité.

Programme



9h - Accueil des participant.es



Le corps du silence : du sujet à la page

Modération : Bérengère Darlison, Clara Filippe



9h05-9h20 - Adrien Berger (CELLF, Sorbonne Université) : « Journal, maladie et silence »

9h20-9h35 - Hyun-Jee Cho (CELLF, Sorbonne Université) : « “… du plus profond de son être” : silence et corps dans les romans de Bernanos »

9h35-9h50 - Rachel Boyer (THALIM, Sorbonne Nouvelle) - « Du silence, le désir : étude d’une interaction chez Violette Leduc, Monique Wittig et Nicole Brossard »

9h50-10h05 - Questions



10h05-10h20 - Pause



Silenciations et politiques du silence

Modération : Pauline La Burthe, Typhaine Sacchi



10h20-10h35 - Cécile Torrents (LIRCES, Université Côte d’Azur) : « Réduire au silence, “Silenciar” – une étude du silence dans Los Ejércitos d’Evelio Rosero »

10h35-10h50 - Cem Algul (CELLF, Sorbonne Université) : « Le silence du sérail : représentations du sérail du Grand Turc dans la littérature française de fiction au XVIe siècle »

10h50-11h05 - Marie Pellan (CÉRÉdI, Université de Rouen) : « À rebours des silences du mythe : indicible, silenciation et parole trouée dans le révisionnisme mythologique »

11h05-11h20 - Questions



Penser et écrire le silence : un horizon de la littérature ?

Modération : Lucas Kervegan, Louise Mai



11h20-11h35 - Bérengère Darlison (CRLC, Sorbonne Université) : « Les Mémoires fictifs et les silences de l’Histoire »

11h35-11h50 - Guillaume Gourdon (CELLF, Sorbonne Université) : « Musique et silence dans les écrits théoriques de Samuel Beckett »

11h50-12h05 - Rodolphe Perez (ICD, Université de Tours) : « Vers la dés-œuvre ou une misologie de Bataille »

12h05-12h20 - Questions