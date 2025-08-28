"La Giphantie pour le XXIe siècle". Conférence d'Yves Citton (Lausanne)

Dans le cadre du programme d'histoire littéraire "Littérature et voyages au XVIIIe siècle" et des séminaires de Marc Escola, Lise Michel et Josefa Terribilini

Yves Citton (Université Paris 8) donnera une conférence sur le roman de Charles Tiphaigne qu'il a récemment réédité, Giphantie [1760] aux éditions Points :

"La Giphantie pour le XXIe siècle".

le jeudi 25 septembre à 08h30 en salle Anthropole 2064 (Campus de Dorigny, Métro Chamberonne).

—

On peut lire sur le site d'Yves Citton plusieurs des articles qu'il a consacrés à l'œuvre de Tiphaigne de la Roche.