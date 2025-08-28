Vieillissement et formes brèves. Médiations et pratiques (Angers)

Si la vieillesse et le vieillissement sont, en premier lieu, synonymes de longévité, et semblent adaptés à des formes longues, voire lentes, pour en dire l’expérience, il s’agit ici de questionner ce que la forme brève, écrite ou orale, textuelle ou imagée, offre aux réflexions sur le vieillissement. Réciproquement, dans quelle mesure le vieillissement redéfinit-il les frontières et les usages des formes brèves ?

Dans ce cadre, nous voulons mettre en lumière des initiatives et des pratiques (artistiques, littéraires, culturelles, institutionnelles, psycho-thérapeutiques…) qui utilisent les formes brèves en contexte de vieillissement.

Programme

9h30-10h Accueil et introduction

10h « Quand la mémoire se joue au présent, "Comme si c’était aujourd’hui", une fiction sonore intergénérationnelle », Anne-Claude Romarie (metteuse en scène), en discussion avec Cathy Dissler (docteure en littérature française et ATER, Université d’Angers)

11h « Le déploiement de la parole et du geste à plus de 70 ans, un enjeu politique et esthétique. L’exemple de "Ce que l’âge apporte à la danse…" de Cécile Proust », Pauline Boivineau (MCF en Arts du spectacle, UCO d’Angers)

11h30-11h45 Pause

11h45 « Les rêves des arbres : une approche recherche-création du vieillissement et des formes brèves dans l’écriture surréaliste de Rikki Ducornet », Michelle Ryan (MCF en littérature britannique et recherche-création, Université d’Angers)

12h15 « Michel Tournier ou la miniaturisation de l’écriture. Vieillissement et "évolution vers une œuvre brève, comme un diamant" », Mathilde Bataillé (MCF en littérature française, Université d’Angers)

12h45-14h15 Déjeuner

14h15 « Médiations culturelles en EHPAD », Vincent Biry (directeur d’EHPAD, Angers)

14h45 « Penser la transition institutionnelle : apports du Photolangage® sous forme brève dans l’accompagnement du sujet âgé », Johane Le Goff (MCF en psychologie clinique du vieillissement, Université de Toulouse 2)

15h15 « La brièveté au service de l’abréaction du traumatisme : la pratique de l’Intégration des cycles de vie (ICV) en psychogérontologie », Franck Rexand-Galais (MCF en psychologie clinique et psychopathologie, Université d’Angers)

15h45-16h Pause

16h-16h30 Table ronde et discussion finale