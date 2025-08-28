Artistes embarqués : voyages maritimes et imaginaire visuel au XVIIIe s. Conf. de Charlotte Guichard (Lausanne)

Dans le cadre du programme d'histoire littéraire "Littérature et voyages au XVIIIe siècle" et des séminaires de Marc Escola, Lise Michel et Josefa Terribilini

Charlotte Guichard (Ecole Normale Supérieure, Paris) donnera une conférence intitulée :

Artistes embarqués : voyages maritimes et imaginaires visuels au XVIIIe siècle

le jeudi 13 novembre à 16h15 en salle Anthropole 3035 (Campus de Dorigny, Métro Chamberonne).