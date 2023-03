Appel à communications

Textes et intertextes : du Petit Prince aux autres manifestations artistiques



L’année 2023 est marquée par la célébration des 80 ans du Petit Prince ou encore du Pequeno Príncipe ou Principezinho d’Antoine de Saint-Exupéry, écrit en 1942 et publié en France en avril 1943. Cet ouvrage est l’un des livres les plus traduits de la planète, qui imprègne plusieurs générations et tranches d'âge. De plus, il représente la philosophie de vie la plus universelle à travers les yeux naïfs du personnage enfant, reflétant avant tout les valeurs morales qui guident nos vies.



Cette œuvre littéraire a été appropriée par les enfants et « symbolise […] le poème lui-même au sens large de création ou d’invention par le langage, de donner une parole au sujet et de donner une voix à la parole »[1] . En son hommage, nous nous proposons, à partir de la « (po)éthique de Saint-Exupéry [qui] demeure aussi actuelle, aussi précise et aussi urgente qu’il y a quatre-vingts ans » (Ibid), de réfléchir sur la production littéraire contemporaine qui s’inscrit dans un dialogue interculturel et interartistique. Comme le Petit Prince, d’autres œuvres littéraires canoniques se sont spécialisées, notamment dans la littérature pour enfants et adolescents, quittant les pages des livres pour la scène, l’écran, ou d’autres supports artistiques moins habituels. Elles peuvent prendre la forme d’œuvres d’art bidimensionnelles ou tridimensionnelles, comme le poème, voire les fan fictions. Cependant, l’inverse se produit également : ce qui a commencé comme un film (songeons aux trilogies Star Wars) se transforme également en livres, bandes dessinées, nouvelles séries, etc. Les possibilités sont infinies, tout comme les œuvres qui peuvent être le point de départ de ces métamorphoses.



Nous voulons également explorer, analyser et discuter des thématiques qui lui sont adjacentes, dans une quête constante de textualité et d'intertextualité dans un contexte global et, par conséquent, sujettes à diverses lectures intersémiotiques, multimodales et intermédiales.



En ce sens, l’organisation du Ve CILE propose aux chercheurs plusieurs axes de travail, en plus d’autres tout aussi pertinents :





1. Dialogue entre philosophie et littérature



2. Intertextualité du texte littéraire et dialogues intersémiotiques



3. Littérature croisée. Œuvres d’adultes appropriées par le LIJ



2. Influence du cinéma, de la bande dessinée, de la photographie, des réseaux sociaux sur l’imaginaire de la littérature et l’enseignement des langues étrangères



3. La culture de masse et ses relations avec l’enseignement des langues étrangères



4. Résistance et humanisme de l’œuvre littéraire : répercussions sur l’enseignement des langues étrangères



5. Enjeux de la traduction dans un contexte multimodal



6. Réflexions linguistiques, sémiolinguistiques et didactiques sur l’enseignement des littératures, cultures et langues étrangères







[1] M. J. Cabral “O Principezinho faz 80 anos” - https://sol.sapo.pt/artigo/790004/o-principezinho-faz-80-anos- (14 de janeiro de 2023).

************



Calendrier et autres informations:



· 30 juin: réception des propositions de communications, panels et tables rondes résumé avec un maximum de 2500 caractères.



· 15 juillet: date butoir pour le retour du Comité d’Organisation

· 26-27 octobre 2023 : CILE V



· 15 novembre: remise des articles pour le processus de révision en double aveugle



· 31 janvier 2024: notification aux auteurs pour les corrections finales des articles



· 28 février: remise finale des articles



· La publication des travaux sélectionnés sera éditée dans un volume d'Actes avec attribution d’ISBN et diffusée en ligne.



· À noter qu’un maximum de 2 résumés scientifiques par auteur sera accepté, que ce soit individuellement ou collectivement



· Informations supplémentaires à l'adresse électronique suivante: cile@ipb.pt



· Page web de l’événement: http://cile.ipb.pt/



· Plateforme de soumission de résumés: http://conferencias.ese.ipb.pt/ (appuyer sur "Call for papers" ; en bas de page vous trouverez "Étape 1 du procédé de soumission" ; un enregistrement est exigé)



Inscriptions (un montant qui assure le certificat et les pauses-café):





Inscription à tarif spécial jusqu’au 20 septembre 2023 - 80 E

Membres de l’APEF et de la ReCLes.pt - 60 E

Inscription des élèves de l’IPB et autres participants sans communication -20 E

Inscription après le 20 septembre ou le jour même du CILE - 100 E

Membres de l’APEF et de la ReCLes.pt - 80 E

Inscription des élèves de l’IPB et autres participants sans communication - 30 E

Comité d’organisation ESE-IPB



Alexia Dotras Bravo



Ana Maria Alves



Cláudia Martins



Elisabete Mendes Silva



Isabel Chumbo





Comité scientifique :





Alexia Dotras Bravo, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal



Ana Clara Santos, Universidade do Algarve, Portugal



Ana Cláudia Gonçalves, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Portugal



Ana Cristina Mendes, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal



Ana Isabel Moniz, Universidade da Madeira, Portugal



Ana Maria Alves, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal



Camino Guitiérrez Lanza, Faculdade de Filosofia e Letras, Universidade de Léon, Espanha



Carla Gomes, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Portugal



Carlos Pazos-Justo, ILCH, Universidade do Minho, Portugal



Cláudia Martins, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal



Diego Santos Sánchez, Universidade de Alcala, Espanha



Dominique Faria, Universidade dos Açores, Portugal



Dominique Guillemin, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal



Elisabete Mendes Silva, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal



Esther Torres-Simón, Universidade Rovira i Virgili, Espanha



Fernando Ferreira Alves, Universidade do Minho, Portugal



Francisco José Fidalgo Enríquez, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal



Graça Bigotte Chorão, ISCAP, Instituto Politécnico do Porto, Portugal



Isabel Chumbo, ESE, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal



João Domingues, Faculdade de Letras da U. Coimbra, Portugal



Jorge Almeida e Pinho, Faculdade de Letras da U. Coimbra, Portugal



José Domingues de Almeida, Faculdade de Letras da U. Porto, Portugal



José Ignacio Vázquez Diéguez, Universidade da Beira Interior, Portugal



Manuel Moreira da Silva, ISCAP, Instituto Politécnico do Porto, Portugal



Margarida Coelho, ESTG, Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal



Margarida Morgado, ESE, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal



María del Carmen Arau Ribeiro, Instituto Politécnico da Guarda, Portugal



Maria de Jesus Cabral, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal



Mark Daubney, ESECS, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal



Natasa Pavlovic, Universidade de Zagreb, Croácia



Reinaldo Silva, Universidade de Aveiro, Portugal



Zaida Vila Carneiro, Universidade de Castilla La Mancha, Espanha







Avec le soutien de: L’APEF (Association Portugaise d’Études Françaises https://apef-association.org/) et du ReCLes (Association des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur au Portugal https://www.recles.pt)