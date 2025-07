La culture, d’hier à aujourd’hui : quel héritage ? (Bondoukou, Côte d’Ivoire &rRevue Mémoires)

La Revue Mémoires et l’ONG RACIDD en collaboration avec l’Université de Bondoukou lancent un colloque International pluridisciplinaire sur le thème :

La culture, d'hier à aujourd'hui : quel héritage?

Bondoukou, Côte d’Ivoire – les 26, 27 & 28 février 2026

La culture est l'ensemble des valeurs, des pratiques, des croyances et des arts transmis de génération en génération. Chaque société, à travers le temps, forge une identité culturelle qui, bien que dynamique, reste ancrée dans son passé. Aujourd’hui, la question de l’héritage culturel soulève des réflexions profondes : comment le patrimoine d’hier a-t-il influencé nos réalités contemporaines, et quel est son rôle dans la construction des sociétés actuelles et futures ? Le patrimoine culturel, qu’il soit matériel (monuments, objets d’art, sites historiques) ou immatériel (coutumes, savoir-faire, langue), est l'un des plus grands héritages que nous recevons des générations précédentes. Cette transmission permet de garder vivants des éléments fondamentaux de notre histoire et de notre identité collective. Les monuments, tels que les pyramides d’Égypte, les basiliques et les forteresses, sont des témoins tangibles de civilisations anciennes et jouent un rôle clé dans la mémoire collective. De nombreuses pratiques culturelles, comme les danses traditionnelles, les contes ou les rituels, ont traversé les âges grâce à leur transmission orale et à leur codification dans les pratiques sociales modernes. La culture n'est pas figée. Elle se transforme au gré des évolutions sociales, politiques, économiques et technologiques. Le monde moderne impose des transformations accélérées à des pratiques parfois millénaires. Avec l’avènement de la mondialisation, les cultures locales s’ouvrent aux influences extérieures. Ce phénomène favorise l’hybridation, créant de nouvelles formes d'expression culturelle tout en mettant parfois en danger les traditions locales. La technologie a bouleversé la façon dont nous préservons et transmettons la culture. Internet, les réseaux sociaux et les plateformes de partage numérique permettent de diffuser des éléments culturels à une échelle mondiale, mais peuvent aussi contribuer à une uniformisation des pratiques. Aujourd’hui, les sociétés cherchent à préserver leur héritage tout en s’adaptant aux défis contemporains. Les questions identitaires, la préservation de la diversité culturelle, ainsi que le respect des droits culturels sont au cœur des débats. De nombreuses institutions et ONG œuvrent pour la préservation des monuments, des langues et des pratiques menacées de disparition. Les initiatives internationales comme celles de l’UNESCO jouent un rôle primordial dans la valorisation du patrimoine mondial. Les jeunes générations, bien que nées dans un monde globalisé, sont de plus en plus conscientes de l’importance de préserver leur héritage. Des mouvements de renaissance culturelle se multiplient pour maintenir vivants les savoir-faire et les pratiques ancestrales. La culture d’hier constitue un fondement indispensable à la construction de notre société contemporaine. Cependant, elle ne peut survivre qu’à travers un équilibre délicat entre préservation et adaptation. Le patrimoine culturel, loin d’être un poids du passé, est une ressource pour l’avenir, permettant de nourrir la diversité et de renforcer le lien social à l’heure de la globalisation. Il incombe à chaque génération de le protéger, tout en permettant son évolution pour qu’il reste pertinent dans le monde moderne.

Axes de recherche

1- L'impact de la modernité sur les pratiques culturelles : entre perte et renouveau.

Ce thème explore comment la modernité, à travers la mondialisation, l'urbanisation et les nouvelles technologies, a transformé les pratiques culturelles traditionnelles. Il aborde la tension entre la perte de certaines traditions face aux influences extérieures et le renouveau ou la réinvention de ces pratiques pour s'adapter à un monde en constante évolution.

Pistes à explorer :

- Comment la mondialisation a-t-elle affecté les cultures locales ?

- Quelles pratiques culturelles ont disparu ou évolué face à la modernité ?

- Comment les communautés s’adaptent-elles pour préserver leurs héritages culturels tout en s’intégrant dans la modernité?

2- Les dynamiques familiales et la transmission intergénérationnelle des valeurs.

Explorer comment les structures familiales évoluent et influencent la transmission de la culture, des croyances et des valeurs.

Pistes à explorer :

- Identité culturelle et mondialisation : Entre influence extérieure et préservation locale.

- Étudier l’impact de la mondialisation sur les cultures locales et la manière dont les sociétés s’adaptent ou résistent.

3- Art traditionnel et création contemporaine : le dialogue entre passé et présent / L’art traditionnel et l’art contemporain : dialogue ou rupture ?

Ce thème se penche sur la relation entre les arts traditionnels et la création artistique contemporaine. Il explore comment les artistes d'aujourd'hui s'inspirent des traditions pour créer de nouvelles formes d'expression, tout en préservant l'héritage culturel. Ce dialogue entre le passé et le présent permet de voir comment le patrimoine artistique traditionnel influence et enrichit l'art moderne. Par ailleurs, étudier comment les artistes contemporains s’inspirent des traditions artistiques ou au contraire s’en éloignent pour créer des œuvres modernes.

Pistes à explorer :

- Comment les artistes contemporains réinterprètent-ils les éléments de l’art traditionnel ?

- Quels sont les défis et les opportunités liés à l’intégration des pratiques artistiques traditionnelles dans l’art contemporain ?

- De quelle manière ce dialogue entre tradition et modernité contribue-t-il à la préservation du patrimoine culturel ?

- Patrimoine immatériel et digitalisation : Une nouvelle forme de préservation artistique.

- Explorer comment la technologie (musées virtuels, archives numériques) peut aider à la préservation des arts et traditions culturelles.

4- L’évolution des traditions culturelles : Transmission ou déperdition ? / Les rites de passage traditionnels dans la modernité : Conservation ou adaptation ?

Ici, il s’agit d’étudier comment les pratiques culturelles ancestrales (cérémonies, fêtes, rites) ont été transmises ou modifiées au fil des générations. Comparer l’importance et l’évolution des rites de passage tels que le mariage, les funérailles ou les initiations dans le contexte actuel.

Pistes à explorer :

- Les lieux et monuments historiques comme vecteurs de mémoire : État actuel et préservation.

- Analyser l’état de conservation des sites patrimoniaux et leur rôle dans la transmission des valeurs culturelles.

- Les cultures orales et leur transmission à l’ère numérique.

- Examiner la survie des cultures orales (contes, légendes, chansons) face aux nouvelles technologies de communication.

5- L’évolution des langues locales : Perte, mutation ou renaissance ? / La linguistique et l’analyse du discours : un rôle fondamental

Étudier les langues locales en voie de disparition et les efforts pour les revitaliser face à l’hégémonie des langues internationales. Les champs disciplinaires (linguistique et analyse du discours) permettent de comprendre comment la culture se construit, se transmet et se transforme à travers les mots. Ils mettent en lumière, pour l’analyse du discours par exemple, les schémas rhétoriques, les valeurs collectives et les rapports sociaux implicites contenus dans certains énoncés. Autrement dit, l’analyse du discours contemporain permet d’interroger les enjeux idéologiques derrière les mots : Comment le langage façonne les identités (genre, classe, origine), comment il légitime certains récits au détriment d’autres. La linguistique retrace l’évolution des langues et, avec elle, les déplacements culturels, les influences entre civilisations (emprunts lexicaux, calques culturels, transformations phonétiques révélatrices de contacts interculturels). Finalement par l’analyse linguistique des discours de mémoire et de transmission, il est possible de cerner comment les communautés mettent en récit leur passé pour donner sens au présent et se projeter dans l’avenir. Cette sociolinguistique met également en lumière les variations linguistiques (argots, créoles, français pluricentrique) comme reflets de cultures vivantes, en constante négociation.

Pistes à explorer :

- L’emprunt linguistique et l’hybridation des langues dans un contexte global.

- Analyser comment le contact des cultures a transformé le vocabulaire et les usages linguistiques.

6- Économie et Développement

Le patrimoine culturel comme levier de développement économique.

Pistes à explorer :

- Étudier le rôle des traditions et de la culture dans la promotion du tourisme et leur impact sur le développement économique des communautés.

- L’artisanat traditionnel face à la production de masse : Perspectives de valorisation.

- Analyser les défis et les opportunités pour les artisans locaux de maintenir leurs métiers face à l’industrialisation.

7- Éducation, religion, spiritualité et culture

Le rôle de l’éducation dans la transmission du patrimoine culturel. Face à toutes les pratiques religieuses ancestrales et les religions modernes, comment se perçoit l’évolution des croyances.

Pistes à explorer :

- Analyser les programmes scolaires et leur contenu pour voir comment ils favorisent ou non la préservation des cultures locales.

- Les musées et institutions culturelles : lieux d’apprentissage ou vitrines figées du passé?

- Examiner l'évolution des rôles des musées dans la vulgarisation et la transmission des patrimoines culturels.

- Étudier l'évolution des croyances spirituelles et religieuses à travers le temps et leur impact sur les communautés.

- Syncrétisme religieux : Héritage et transformation des pratiques spirituelles.

- Explorer comment les croyances et pratiques religieuses locales se sont transformées au contact des religions importées.

—

Bibliographie

Amadou Hampâté Bâ, 1991, Amkoullel, l'enfant peul

Claude Lévi-Strauss, 1958, Anthropologie structurale

Edward Said, 1993, Culture and Imperialism

François-Xavier Fauvelle, 2013, Le Rhinocéros d'or : Histoires du Moyen Âge africain

Jean-Paul Sartre, 1947, Situations : Essais critiques

Pierre Nora, 1984-1992, Les lieux de mémoire

Samuel P. Huntington, 1996, Le Choc des civilisations

UNESCO, 2003, Conventions pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

—

Calendrier et modalités de soumission

Les propositions de communication sont de brefs résumés en français, 300 mots maximum, Arial Narrow, taille 12, interligne 1.5, 3 à 5 mots-clés. À envoyer à: relac24.upgc@gmail.com . Les auteurs sont priés d’indiquer leurs prénoms, noms, adresse mail, axe de réflexion, numéro WhatsApp et leur institution de rattachement selon le calendrier suivant :

- Lancement de l’appel :....................................................................................……......... 25 juin 2025

- Date limite de réception des propositions de communication :.......................... 1er décembre 2025

- Notification d’acceptation et d’invitation au colloque : .......................................... 3 décembre 2025

- Confirmation et paiement des frais ........................................ 5 décembre 2025 au 20 janvier 2026

- Date de déroulement du colloque :.................................................................. 26, 27, 28 février 2026

—

Informations utiles sur la participation

- Enseignants-chercheurs, chercheurs : 50.000 FCFA (77 euros)

- Docteur indépendant : ......................... 30.000 FCFA (46 euros)

- Masters, Doctorants : .......................... 20.000 FCFA (31 euros)

- Professionnels (journaliste, écrivain, chroniqueur, etc.) : 70.000 FCFA (107 euros)

- Institutions : ...................................... 100.000 FCFA (153 euros)

Nota Bene :

- Les frais de participation couvrent : inscription, kit du participant, pauses café/déjeuner.

- Les frais sont payables par voie de transfert d’argent auprès de : ESSE Kotchi Katin Habib + 225 07 47 23 06 88 (Orange Money/Wave) / Western Union, Money Gram, du 5 décembre 2025 au 20 janvier 2026

- Confirmer son envoi ou son transfert par un sms et une capture d’écran.

—

Comité scientifique et de lecture du colloque

- Président du comité scientifique et de lecture du colloque

Professeur Ouattara Djakalia, Université de Bondoukou (Côte d’Ivoire)

- Vice-Président du comité scientifique et de lecture du colloque

Professeur Abolou Camille Roger, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

- Membres du comité scientifique et de lecture du colloque

Professeur Irié Bi Gohy Mathias, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

Professeur Papé Adoux Marc, Université de Pennsylvanie (USA)

Professeur N’gamountsika Edouard, Université Marien N’Gouanbi – (Congo)

Professeur Ouédraogo Issouf, Université Joseph Ki-Zerbo – (Burkina Faso)

Professeur Ndongo Ibara Yvon-Pierre, Université Marien N’Gouabi (République de Congo)

Professeur Agbroffi Diamoi Joachim, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

Dr (MC) Daly Laba Ismaël, Université de Bondoukou (Côte d’Ivoire)

Dr (MC) Sib Sié Justin, Université de Bondoukou (Côte d’Ivoire)

Dr (MC) Daouda Diouf, Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)

Dr (MC) Goudet Laura, Université de Rouen Normandie (France)

Dr (MC) Chamsoudine Zataou Djibo, Université Abdou Moumouni (Niger)

Dr (MC) Thiam Khadim Rassoul, Université Gaston Berger de Saint Louis (Sénégal)

Dr (MC) Silué Gnénébélougo, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr (MC) Thiombiano Ilboudou F. Elise Université Joseph Ki-Zerbo – (Burkina Faso)

Dr (MC) Adou Kouadio Antoine, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr (MC) Bony Yao Charles, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr (MC) Fanny Losseni, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr (MC) Adigran Jean-Pierre, INSAAC (Côte d’Ivoire)

—

Comité d'organisation du colloque

- Coordonnateurs/porteurs du projet

Dre Tanoh Françoise Annick, Institut National Supérieur de l’Art et de l’Action Culturelle (INSAAC)

Dr Essé Kotchi Katin Habib, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Touré Kignilman Laurent, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

- Membres du comité d’organisation

Dr Ettien Kangah Emmanuel, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dre Kouakou Brigitte Charleine Bosson, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Kouakou Brou Médard, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Kouamé Konan Richard, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dre Eloukou N’dédé Ahiziba Diane, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

Dre Koffi Anvilé Marie Noëlle, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dre Kouadio Adjoua Philomène, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dre Agba Djoman Cynthia épse GBLIGA, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dre Gbato N. Séphora, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Abindjé Atchori Justin, Université de Bondoukou (Côte d’Ivoire)

Dr Kamagaté Ouattara Bakary, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Kouamé Koumi Christian, Université de Bondoukou (Côte d’Ivoire)

Dr Kouassi Kouakou Jean-Michel, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Kouakou Konan Arnaud Joachim, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Penan Yehan Landry, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Nébié Boukary, Université Yembila Abdoulaye Toguyeni - Fada N’Gourman (Burkina Faso)

Dr Seny Ehouman D. Besmez, INSAAC (Côte d’Ivoire)

Dr Silué Gomongo, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

Dr Sory Dao, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

Dr Touré Bassamanan, Université Peleforo Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Thiam Modou Fattah, Université Gaston Berger, Saint-Louis (Sénégal)

Dr Donfack Germain, Université de Yaoundé 1 (Cameroun)

Dr Coulibaly Moussa, Université Assane Seck – Zinguichor (Sénégal)

Dr Coulibaly Daouda, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d’Ivoire)

Dr Kossonou Kouakou Henri Luc, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

Dr Kossonou Yao Badou Noël, INSAAC (Côte d’Ivoire)

Dr Kouassi Honorat Herman Appolinaire, Lycée artistique - INSAAC (Côte d’Ivoire).