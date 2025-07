Jean-Louis Curtis, un antimoderne ?

Il y aura trente ans, le 11 novembre 2025, Jean-Louis Curtis disparaissait. Romancier consacré par le Prix Goncourt en 1947, pour son deuxième roman Les Forêts de la nuit, et élu en 1986 au fauteuil 38 de l'Académie française, il a laissé une oeuvre abondante constituée de romans mais aussi d'essais, d'adaptations et de traductions.

Egalement reçu à l'Académie de Béarn en 1987, il est l'un des quatre Prix Goncourt que compte l'Académie de Béarn avec Thierry Sandre, Joseph Peyré et Paule Constant. L'Académie de Béarn programme donc de lui rendre hommage au cours d'une Journée Curtis à Pau (date provisoire : 15 novembre 2025) et par un ouvrage éclairant son oeuvre à travers une problématique inédite.

L'approche traditionnelle que l'on pourrait appliquer à l'oeuvre de Jean-Louis Curtis reviendrait à se demander s'il est un classique ou un moderne, selon un clivage qui remonte à une célèbre Querelle de la fin du XVIIème siècle opposant les Anciens et les Modernes. Le succès littéraire de Jean-Louis Curtis qui l'a conduit à l'Académie française fait pencher pour un statut plutôt classique, mais son oeuvre est loin d'être exempte d'éléments qui font de lui un romancier moderne, et non un suiveur du roman balzacien par exemple, même s'il ne poussa pas l'innovation aussi loin que le Nouveau Roman ou les existentialistes, et il s'en est expliqué.

Mais pour mieux comprendre sa démarche d'écriture tant sur le fond que dans la forme qui fait sens également, Antoine Compagnon, théoricien de la littérature et membre de l'Académie française, nous offre une façon de l'envisager à partir de l'ouvrage dans lequel il définit un autre profil d'intellectuel, celui des antimodernes. Dès lors, Jean-Louis Curtis ne serait-il pas un parfait écrivain antimoderne ?

C'est à cette question que seront conviés de répondre les participants de cette Journée Curtis et/ou les auteurs des contributions qui constitueront l'ouvrage qui lui sera consacré par les Publications de l'Académie de Béarn. La participation à l'ouvrage n'est pas conditionnée par la participation à la Journée Curtis dont les participants devont prendre en charge leur déplacement et leur hébergement.

Le présent appel à contribution vaut également pour une participation à la Journée Curtis à la Médiathèque André-Labarrère. selon le choix que feront les chercheurs travaillant sur l'oeuvre de Jean-Louis Curtis.