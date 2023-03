Un cirque au(x) féminin(s) ? Repenser et réinventer les genres (Bordeaux)

UN CIRQUE AU(X) FEMININ(S) ? REPENSER ET RÉINVENTER LES GENRES

Troisième journée d’étude, 4 et 5 avril 2023

ARTES, Université Bordeaux Montaigne, MSH Bordeaux, Scène Nationale Carré-Colonnes, Collectif de Chercheur.e.s sur le Cirque



Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Bordeaux, salle 2

10, esplanade des Antilles, 33600 Pessac



Lors de cette troisième journée d’étude, après avoir abordé les questions de légitimités et les espaces du cirque engagé, nous souhaitons interroger la place des femmes dans le cirque contemporain et les assignations qu’elles subissent et/ou qu’elles parviennent à renverser. Dans l’imaginaire collectif, il n’est pas rare que les disciplines aériennes soient considérées comme des disciplines plutôt féminines tandis que les disciplines de force sont plutôt considérées comme masculines. Avec son numéro de trapèze travesti en femme, Vander Clyde Broadway, alias Barbette, est resté célèbre dans l’histoire du cirque pour sa posture iconoclaste. Cependant, certains stéréotypes restent aujourd’hui encore opérants dans le monde du cirque et ses représentations dominantes.

Depuis les années 2000, de nombreuses compagnies et collectifs proposent de questionner, voire de repenser les répartitions et les hiérarchies de genres dans le cirque contemporain sous de multiples formes : exploration scénique, réflexion plus globale sur les assignations de genre et engagement militant. Nous pouvons citer quelques exemples : la Compagnie Cabas explore la place des femmes dans le spectacle Desiderata, joué par six acrobates hommes à partir de la bascule coréenne ; le Projet P.D.F est « un collectif de femmes singulières […] qui veulent réfléchir aux antinomies de la vie » dont les « incompréhension de genre » ; la Collective/Femmes de Crobatie propose « des créations 100% féminines », tandis que la Collective Les Tenaces – extension de la Compagnie d’Elles – milite pour donner la parole et offrir de la visibilité aux femmes de cirque.

Outre l’étude de ces différentes pratiques, il nous semble intéressant de revenir aussi sur ce que signifie la présentation d’un corps féminin dans l’espace social et sur une scène/piste, au sens où l’entend Zed Cézard à propos des clownes.

Ces différentes perspectives nous permettront de repenser l’histoire du cirque et de ses pratiques, qui ont jusque-là été construite selon un prisme essentiellement masculin.



Durant cette troisième journée d’étude du cycle « Cirque contemporain et engagement » (2022-2024), nous entendrons à nouveau des chercheurs et des chercheuses et des professionnel.le.s du spectacle sensibles aux approches d’études théâtrales, d’études sur le genre, d’histoire, d’anthropologie et de sociologie.



Coordination : Marie Duret-Pujol (MCF Études Théâtrales, Université Bordeaux Montaigne) et Éléonore Martin (MCF Arts du spectacle, Université Bordeaux Montaigne).

PROGRAMME

Mardi 4 avril 2023

13h15-13h30 : Accueil des participant.e.s.

13h30-14h : Présentation du cycle de recherche par Marie Duret-Pujol (MCF d’Études théâtrales, Bordeaux Montaigne) et Éléonore Martin (MCF en arts du spectacle vivant, Bordeaux Montaigne)

14h-15h15 : Muriel Plana (PR d’Études Théâtrales, Université Toulouse Jean Jaurès), conférence plénière, « Quel art politique, féministe et queer pour aujourd'hui ? »15h15-15h30 : pause

15h30-16h : Ariane Martinez (MCF HDR d’Études Théâtrales, Université de Lille), « Femmes à barbe : un matrimoine à (re)mettre en jeu ».

16h-16h30 : Léana Valentini (Technicienne de recherche, Esacto’Lido, Toulouse) Présentation des activités du séminaire « Cirque et genre », CCCirque

16h30-17h15 : Zed Cézard (artiste, docteur en Arts Plastiques et Sciences de l’Art), Marie Duret-Pujol et Éléonore Martin, Présentation du livre Les clownes sont-elles politiquement incorrectes ?, Montréal, Ed. Somme toute, coll. « Cultures vives », 2022 (en visioconférence).

17h15-17h45 : Discussion

19h : Cocktail dinatoire au Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

20h30 : Spectacle M.E.M.M, Au mauvais endroit au mauvais moment, Alice Barraud et Raphaël

de Pressigny, Scène Nationale Carré-Colonnes.

Mercredi 5 avril 2023

9h30-9h45 : Accueil des participant·e·s

9h45-10h15 : Thomas Cepitelli (Docteur en littérature comparée), « De Barbette à Juglaire (se) jouer des codes du « féminin ».

10h15-10h45 : Aurore Dupuy, (Docteure en sciences sociales, ATER Université Toulouse 3 Paul Sabatier), « Genre en piste, genre hors piste : articuler l'étude des masculinités et des violences de genre à partir de l'objet cirque ».

10h45-11h : Discussion

11h00-10h15 : pause

11h15-11h45 : Viviane Albenga (MCF en sociologie, Université Bordeaux Montaigne, IUF), « Rapports de domination dans les arts et féminités alternatives ».



11h45-12h15 : Discussion et conclusion de cette journée d’études