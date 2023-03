Taiwan cosmopolite : les poètes de la société du Moulin (Bordeaux/Paris)

Taiwan cosmopolite : projection du film documentaire Le Moulin et conférences autour du film

Le 12 avril à Bordeaux (UBM/La MÉCA) et le 14 avril à Paris (Inalco)

Organisateurs : Tan-Ying Chou et Angel Pino (UBM/Plurielles), Isabelle Rabut (Inalco/IFRAE)





En 1933, Yang Chi-chang, rentré du Japon l’année précédente, crée à Tainan, avec quelques autres jeunes intellectuels taïwanais (Li Zhang-rui, Lin Xiu-er, Zhang Liang-dian), la société poétique du Moulin (Fengche shishe), qui publiera une revue du même nom. Ils créent, en japonais, une poésie d’inspiration surréaliste, tout en participant aux débats de l’époque sur l’avenir de la littérature de Taiwan.

Même s’il reste marginal par rapport à l’ensemble de la littérature taïwanaise des années 1930 et 1940, plus ancrée dans la réalité sociale, ce courant témoigne de la volonté de renouveau et de l’esprit cosmopolite qui animaient alors de jeunes écrivains de l’île. Le film souligne en particulier ses liens avec le surréalisme japonais de Nishiwaki Junzaburō ou avec des artistes européens comme Cocteau ou Dali. Entrelardé d’images d’archives qui nous promènent de Tokyo au Paris d’André Breton, le film suit le groupe à travers les années de guerre et jusqu’au retour de Taiwan dans le giron de la République de Chine. Plusieurs de ses membres seront emprisonnés au cours de la terreur blanche qui a suivi l’événement du 28 février 1947 ; l’un d’entre eux, Li Zhang-rui, sera même exécuté. Conçu dans un style expérimental et symboliste qui fait subtilement écho à l’esthétique du mouvement poétique du Moulin, ce film documentaire d’une rare exigence formelle a été récompensé à plusieurs reprises. Il a notamment remporté le prix du meilleur documentaire lors des 53e Golden Horse Awards (2016).



Titre original : Nichiyōbi no sanpo-sha (Le flâneur du dimanche)

Langue du film : japonais avec sous-titres chinois et français.







*

**









Programme de la journée du 12 avril, à Bordeaux





9h00-12h15 : Université Bordeaux Montaigne, MSHA, salle Jean Borde



Chen Yun-Yuan (université nationale de l’éducation de Taipei)

« Frontière impériale et avant-garde esthétique : l'importance locale

et globale de la société poétique du Moulin » (en chinois avec traduction)



Guillaume Muller (UBM)

Colonies et avant-gardes dans la littérature japonaise



Valéry Hugotte (UBM)

Le surréalisme : une pratique de la poésie



Après-midi à l’Auditorium ALCA – La MÉCA, 5 parvis Corto Maltese, Quai de Paludate



14h30 : Rencontre avec le réalisateur Huang Ya-Li

15h : projection du film

Entrée libre dans la mesure des places disponibles

Réservation :

tan-ying.chou@u-bordeaux-montaigne.fr







Programme de la journée du 14 avril, à Paris





9h-12h15 : Inalco, auditorium (P.L.C., 65 rue des Grands Moulins)



Chen Yun-Yuan (université nationale de l’éducation de Taipei)

« Qui a allumé la première étincelle ? Les multiples voies de diffusion du

modernisme taïwanais »



Chen Shuo-wen (National Chengchi University, Taipei)

« Liu Na'ou, écrivain cosmopolite »



Cécile Sakai (université Paris Cité)

« La scène surréaliste au Japon : appropriation - recréation 1920-1930 »



Après-midi : auditorium du P.L.C.



13h30 : Rencontre avec le réalisateur Huang Ya-Li



14h : projection du film