Concert littéraire par Pierre Ducrozet et Rubin Steiner (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse VD)

Concert littéraire par Pierre Ducrozet et Rubin Steiner

Variations de Paul

Samedi 15 avril 2023, 19h00 à la Fondation Jan Michalski

Des vibrations autour des Variations de Paul. La prose énergique, farouche et sensuelle de Pierre Ducrozet, portée par la voix de l’auteur lui-même, ira de concert avec les sonorités électro de Rubin Steiner, qui en révèleront la puissante musicalité. Au cœur d’un roman où filiation, amour et malentendus se trouvent déclinés selon différentes tonalités, se déploie l’histoire d’une famille et, à travers son prisme, celle des avant-gardes musicales. Venez prêter l’oreille au récit rythmé d’un siècle de musique, et embarquez dans une aventure synesthésique, où les sons se lisent et les mots s’écoutent.

—

Pierre Ducrozet, né 1982, est l’auteur de six romans, dont chez Grasset Requiem pour Lola rouge (2010, Prix de la Vocation 2011), La vie qu’on voulait (2013) et le très remarqué Eroica (2015) autour du peintre Jean-Michel Basquiat. L’invention des corps et Le grand vertige, parus en 2017 et en 2020 aux éditions Actes Sud, ont respectivement remporté le Prix de Flore et le Prix Mottart de l’Académie française. Il est également traducteur de l’espagnol et de l’anglais, et enseigne la création littéraire à l’École supérieure des Arts visuels de Bruxelles.

Rubin Steiner, né en 1974, est un musicien et DJ français à tendance électro. Parmi ses influences variées comptent l’électronica funky, le jazz, le hip-hop, le disco expérimental, le Punk Rock US 80’s et la pop. La musique qu’il compose oscille, au gré des albums, entre électro-jazz, électronique, krautrock, pop, disco-punk, post-punk, house ou techno. Son intérêt pour la littérature l’a amené à collaborer avec divers écrivains.

—

CHF 20.- (plein tarif)

CHF 15.- (retraité·es, chômeur·ses, AI)

CHF 10.- (étudiant·es)

Sur réservation via notre billetterie en ligne…