Patrick Née, Yves Bonnefoy, critique et poésie

Quelles sont les notions principales qui structurent la production poétique et la pensée essayiste d’Yves Bonnefoy ?

Le poète lui-même n’a cessé d’affirmer, et de montrer, que « poésie » et « critique » ont, depuis Baudelaire, partie liée de manière consubstantielle. Une première partie plus théorique dresse la liste des principes et catégories de cette critique en poésie ; une seconde déploie les diverses modalités d’application pratique d’une poésie qu’on peut dire critique.

