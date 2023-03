Migrating Minds (Journal of Cultural Cosmopolitanism, n° 1)Appel à contributions, vol. 1 #1

Migrating Minds: Journal of Cultural Cosmopolitanism



Appel à contributions, vol. 1 #1

(english version below)



La nouvelle revue à comité de lecture Migrating Minds: Journal of Cultural Cosmopolitanism est une publication scientifique en libre accès consacrée à l’étude interdisciplinaire du cosmopolitisme culturel dans une perspective comparatiste.



Elle constitue le seul forum international pour toutes approches critiques innovantes du cosmopolitisme manifesté dans les littératures, cultures, arts et médias traversant les frontières temporelles, spatiales et linguistiques en dialogue avec d’autres domaines des humanités et des sciences sociales. En plaçant les expressions créatives au cœur de relations interculturelles très diverses tant historiques que contemporaines, la revue explore des formes d’appartenance et des espaces de différence et de dissidence qui interrogent à la fois les paradigmes universalistes et les principes d’exclusion.



Migrating Minds: Journal of Cultural Cosmopolitanism est basée à Georgetown University, Washington D.C. et co-soutenue par l’Unité de Recherche “Plurielles” de l’U. Bordeaux Montaigne.



Ses fondateurs et co-directeurs sont Didier Coste (U. Bordeaux Montaigne), Christina Kkona (U. Bordeaux Montaigne), Nicoletta Pireddu (Georgetown U.). Le prix René Wellek 2023 de l'ACLA a été décerné à l'ouvrage collectif Migrating Minds: Theories and Practices of Cultural Cosmopolitanism (Routledge 2022) qu'ils ont co-dirigé.



La composition intégrale du comité de lecture et du comité de conseil est consultable ici



Chaque numéro de la revue comprend 5 à 7 articles (de 6000 à 8000 mots chacun) ainsi que des comptes rendus d’ouvrages (1000 mots chacun) et/ou des articles comptes rendus (3000 mots chacun).



La parution du numéro inaugural est prévue à l’automne 2023.



La revue Migrating Minds lance un appel à contributions pour son premier numéro standard (vol. 1, nº1), printemps 2024.



Les propositions originales et théoriquement élaborées doivent porter sur le cosmopolitisme culturel en lien avec un ou plusieurs des domaines disciplinaires et méthodologiques suivants:



anthropologie; arts visuels; écologie, écocritique; études ethniques; études exiliques, migratoires et diasporiques; études filmiques et médiatiques; études frontalières; études méditerranéennes; études océaniques et insulaires; études de performance; études transatlantiques; études transnationales et de mondialisation; histoire et théorie de la traduction; historiographie culturelle; sociologie culturelle; féminisme, études de genre, de sexualité, queer et transgenre; linguistique générale et sociolinguistique; littérature mondiale; nativisme et indigénéité; philosophie; poétique et esthétique; politique et cosmopolitique; psychologie et psychanalyse; Sud global.



Pour être examinés, les articles, comptes rendus et articles comptes rendus doivent parvenir à la rédaction de la revue avant le 13 octobre 2023 en utilisant les formulaires pertinents.



Les futurs auteurs qui souhaitent discuter de propositions d’articles ou de comptes rendus peuvent prendre contact avec la direction de la revue à l’adresse migratingminds@georgetown.edu.



Pour plus d’information sur les motivations, l’environnement, les objectifs et la portée de la revue, cliquez ici. https://migratingminds.georgetown.edu/about/



Vous pouvez vous abonner à nos informations et recevoir toutes mises à jour concernant la revue en vous inscrivant sur: https://migratingminds.georgetown.edu/subscribe/.



—



Call for papers



Migrating Minds: Journal of Cultural Cosmopolitanism is a new peer-reviewed, open-access scholarly journal devoted to interdisciplinary research on cultural cosmopolitanism from a comparative perspective.



It provides a unique, international forum for innovative critical approaches to cosmopolitanism emerging from literatures, cultures, media, and the arts in dialogue with other areas of the humanities and social sciences, across temporal, spatial, and linguistic boundaries.



By placing creative expressions at the center of a wide range of contemporary and historical intercultural relationships, the journal explores forms of belonging and spaces of difference and dissidence that challenge universalist and exclusionary paradigms.



Migrating Minds: Journal of Cultural Cosmopolitanism is hosted by Georgetown University, Washington D.C., and co-supported by the “Plurielles” Research Group, Bordeaux Montaigne University, France. Its founders and Editors-in-chief are Prof. Didier Coste (Bordeaux Montaigne U.), Dr. Christina Kkona (Bordeaux Montaigne U.), and Prof. Nicoletta Pireddu (Georgetown U.).



The full Editorial board and Advisory board are listed at: https://migratingminds.georgetown.edu/people/.



Each journal issue is comprised of 5-7 scholarly articles (6000-8000 words each) and several book reviews (1000 words each) and/or review essays (3000 words each).



The inaugural issue is scheduled to appear in Fall 2023.



Migrating Minds: Journal of Cultural Cosmopolitanism invites submissions for its first regular issue, 1 (1), Spring 2024.



It welcomes original and theoretically insightful contributions to cultural cosmopolitanism in connection with the following disciplinary domains and methodological approaches (but not exclusively):



Anthropology; Border studies; Cultural historiography; Cultural sociology; Ecology, ecocriticism, environmental studies; Exile, migration, and diaspora studies; Feminism, gender, sexuality, queer and transgender studies; Film and media studies; General linguistics, sociolinguistics; Global South studies; Mediterranean studies; Nativism and indigeneity; Oceanic and island studies; Performance studies; Philosophy; Poetics and aesthetics; Politics and cosmopolitics; Psychology and psychoanalysis; Race and ethnic studies; Transatlantic studies; Translation studies, history and theories of translation; Transnational and globalization studies; Visual arts; World literature.



Articles, book reviews, and review articles should be submitted for consideration through the designated online forms available on the journal site by October 13, 2023.



Prospective authors wishing to discuss proposals for articles or reviews can contact the Editors-in-chief at migratingminds@georgetown.edu.



More information about the background, aims, and scope of Migrating Minds: Journal of Cultural Cosmopolitanism can be found at https://migratingminds.georgetown.edu/about/.



Please subscribe to our News Group if you wish to receive updates about calls for papers, published issues, and other journal activities: https://migratingminds.georgetown.edu/subscribe/.