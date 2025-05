S'inspirer de la Bible (Quêtes littéraires, nº 15)

Revue Quêtes littéraires, nº 15 : « S'inspirer de la Bible »

Au-delà de sa dimension sacrée pour les croyants en Jésus-Christ et leurs frères aînés dans la foi, la Bible est l’un des textes les plus importants de l’histoire de la littérature, tout en demeurant une source d’inspiration pour de nombreux écrivains de toute époque. D’ailleurs, les Écritures restent toujours l’un des textes les plus lus au monde, confirmant son importance durable. L’extraordinaire variété et la profondeur des motifs bibliques en font un sujet d’analyse extrêmement intéressant dans la littérature française et francophone.

Des auteurs tels que Paul Claudel, Charles Péguy, Albert Camus, Marguerite Yourcenar, entre autres, ont intégré des références bibliques dans leurs textes pour ajouter une dimension symbolique et métaphorique à leurs œuvres. Par exemple, Victor Hugo a souvent fait référence à des personnages bibliques tels que Job ou Jérémie pour souligner les injustices sociales de son époque. De même, Gustave Flaubert a utilisé des allusions bibliques dans Madame Bovary pour souligner le destin tragique de son héroïne.

Les inspirations bibliques dans la littérature française et francophone offrent une perspective intrigante sur au moins trois niveaux :

- genres littéraires, par exemple psaumes, épîtres, prophéties, parabole, écrits de sagesse ou littérature apocalyptique,

- personnages et histoires bibliques comme Abraham sacrifiant Isaac, la destruction de Sodome et Gomorrhe et la femme de Lot, l’histoire de Jacob, les noces de Canaan, la guérison d’un lépreux, le bon Samaritain,

- thèmes universels tels que la justice divine, la foi, la rédemption et la destinée humaine.

Des études approfondies d’inspirations bibliques dans la littérature française et francophone permettraient de mettre en lumière la manière dont les écrivains ont dialogué avec les textes sacrés pour exprimer leurs propres préoccupations et questionnements existentiels. Les textes sacrés sont des sources infinies de métaphores et de symboles à travers lesquels chaque époque peut interpréter son propre destin.

Nous invitons les chercheuses et chercheurs en littératures française et francophone à proposer des réflexions approfondies sur les liens intimes entre la religion, la culture et la création littéraire. L’analyse des thèmes bibliques peut donner un aperçu fascinant de la profondeur du message et de l’inspiration que les auteurs puisent dans le contenu religieux. Nous vous encourageons donc à participer à la discussion sur ce sujet et à soumettre des articles qui apporteront de nouvelles perspectives à ce sujet littéraire riche et source d’inspiration.

—

Calendrier

La date limite pour l’envoi de la proposition (titre + résumé d’environ 300 mots, brève notice bio-bibliographique) à l’adresse quetes-litteraires@kul.pl est fixée au 1er juin 2025.

Les propositions seront examinées par un comité de lecture.

Les auteurs des propositions seront avisés avant le 15 juin 2025.

Langue des contributions : français.

Délai pour l’envoi des articles : le 15 septembre 2025.

La publication du 15e numéro de Quêtes littéraires est prévue en décembre 2025.

—

Site web : https://czasopisma.kul.pl/ql

Contact pour l’envoi des résumés et pour toutes informations : quetes-litteraires@kul.pl

https://www.facebook.com/Queteslitteraires

https://kul.academia.edu/Queteslitteraires

https://www.linkedin.com/in/quetes-litteraires/

—

Comité scientifique :

José-Luis Diaz (Université Paris Cité, France)

Giovanni Dotoli (Université de Bari, Italie)

Véronique Duché (Université de Melbourne, Australie)

Gérard Gengembre (Université Caen Normandie, France)

Pierre Glaudes (Sorbonne Université, France)

Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke, Canada)

Philippe Hamon (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France)

Georges Jacques (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique)

Samia Kassab-Charfi (Université de Tunis, Tunisie)

Wiesław Malinowski (Université Adam Mickiewicz de Poznań, Pologne)

Bertrand Marchal (Sorbonne Université, France)

Paweł Matyaszewski (Université Catholique de Lublin JP II, Pologne)

Charles Mazouer (Université Bordeaux-Montaigne, France)

Zbigniew Naliwajek (Université de Varsovie, Pologne)

Catherine Nesci (Université de Californie à Santa Barbara, États-Unis)

Marc Quaghebeur (Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles, Belgique)

Ana Helena Rossi (Université de Brasília, Brésil)

Daniel Sangsue (Université de Neuchâtel, Suisse)

Gisèle Séginger (Université Gustave Eiffel, France)

Magdalena Wandzioch (Université de Silésie, Pologne)