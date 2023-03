Luciano Brito, Les Mondains sauvages

Cet essai renverse le regard porté sur les récits d’arrivées dans les grandes villes : et si ces « romans d’apprentissages », ces « romans de migrations », au lieu d’être des trajectoires d’émancipation, n’étaient-ils pas plutôt des romans d’ensauvagement ? La ville, l’urbanité n’est pas le stade ultime de la civilisation : au sein de sociétés capitalistes et inégalitaires, c’est bien le mythe positif de la ville contemporaine qu’il faut revoir à nouveaux frais. À partir des chefs-d’oeuvre de Marcel Proust, d’Osman Lins, de V. S. Naipaul, de Joyce Carol Oates et de Roberto Bolaño, l’auteur s’attache à définir ce qu’il entend par « mondains sauvages » : lorsque la ville est une erreur, un cauchemar, les personnages travaillent à leur propre dépossession. Les villes sont malades, trouées, névrosées – dessinant des paysages labyrinthiques. Luciano Brito analyse, au plus près de la phrase, comment émerge une poétique sous le signe du devenir-végétal de l’urbain. Les métaphores botaniques, les lianes, la forêt, les listes d’algues : quelques pistes pour penser nos nouvelles urbanités. Le croisement audacieux des grands romanciers du XXe siècle à travers le monde propose ainsi une vision renouvelée des grandes villes, du bidonville à la mégapole, de l’agglomération branchée aux faubourgs sales.







Né à Fortaleza au Brésil, Luciano Brito est écrivain et chercheur. Docteur en littérature comparée de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, où il a enseigné entre 2014 et 2017, il est l’auteur notamment de Fortaleza (Cepe Editora, 2021).

