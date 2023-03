Transdisciplinarité et évolution des savoirs : fondements et pratiques (ACFAS Montréal & en ligne)

Ce colloque vise à réunir des chercheur·se·s, des enseignant·e·s et des membres de la société concernés par la transdisciplinarité. Il présente la transdisciplinarité comme moteur et cadre porteur d’une évolution des savoirs (connaissances), savoir-faire (compétences) et savoir-être (valeurs) où l’objet étudié coexiste et s’affine en même temps que le sujet (l’être humain) qui l’étudie, où le développement de la conscience et de l’intelligence humaine demeure primordial dans le contexte du développement accru et parallèle de l’intelligence artificielle, à laquelle les disciplines ne peuvent pas échapper actuellement.



Programme

JEUDI 11 MAI 2023

8h30 Accueil des participants et des participantes



9h00 – 9h15 ALLOCUTION D’OUVERTURE

Paulin Mulatris, Vice-recteur aux Études et à la Recherche, Université de l’Ontario français



9h15 –9h45 CONFÉRENCE INAUGURALE

Florent Pasquier, Sorbonne Université, Président Centre International de Recherche et Études Transdisciplinaires (CIRET) Paris

Peut-on définir la transdisciplinarité ? Une approche textuelle historique



9h45-10h15 Discussions



10h15-10h30 PAUSE



SÉANCE 1 : OUVERTURES ÉPISTÉMOLOGIQUES

Présidente : Selma Zaiane-Ghalia



10h30-10h50

Mirella Tarmure Vadean, Université de l’Ontario français

Le Sujet transdisciplinaire aujourd’hui. Prolégomènes à la notion de « personne frontière »

10h50-11h00 - Discussions



11h00 – 11h20

Déborah Nourrit, Université de Montpellier

Dépasser la taxonomie, penser le flou et envisager l’interalogie

11h20-11h30 – Discussions





11h30-11h50



Fabien Colombo, Université Bordeaux Montaigne

L’Anthropocène comme laboratoire de transdisciplinarité. Cartographie des controverses entre les sciences de la « nature » et de la « société »

11h50-12h00 - Discussions



12h00 – 13h00 DÎNER SUR PLACE



APRÈS-MIDI

SÉANCE 2 : SCIENCES ET ARTS DE/DANS LA VIE : UN TISSU TRANSDISCIPLINAIRE

Présidente : Mirella Tarmure Vadean



13h00 – 13h20



Chérif Matta, Université Mount Saint-Vincent, Halifax

Théorie des graphes et des réseaux : une théorie transdisciplinaire de grande envergure

13h20-13h30 – Discussions



13h30 – 13h50



Ilian Cruz-Panesso, Université de Montréal

Le modèle des fenêtres interprofessionnelles : un modèle inédit de pédagogie transdisciplinaire basée sur la simulation

13h50-14h00 – Discussions



14h00 – 14h20



Florence Vinit, Université du Québec à Montréal

Accompagner les expériences exceptionnelles : une herméneutique du seuil en psychothérapie

14h20-14h30 – Discussions



14h30-14h45 PAUSE

SÉANCE 3 : TRANSDISCIPLINARITÉ ET COMPLEXITÉ/S PÉDAGOGIQUE/S

Président : Benoît Hurtel

14h45 – 15h05



Selma Zaiane-Ghalia, Université de Moncton

Acquérir des compétences transdisciplinaires en apprentissage en santé : le recours à des approches pédagogiques entrecroisées en loisir thérapeutique

15h05-15h15 – Discussions



15h15 – 15h35



Fadila Boutouchent, Université Régina et Aïcha Benimmas, Université Moncton

Transdisciplinarité et cultures éducatives en contextes minoritaires : relier les minorités et les pluralités sociales au phénomène global

15h35-15h45 – Discussions



15h45 – 16h05



Mohammed Benaziz, Université de Hassan II, Casablanca – Maroc

L’enseignement au regard des sciences de l’éducation. Une approche transdisciplinaire

16h05 – 16h15 - Discussions



16h15-16h35



Gradora Molaire et Isaac Keenan, étudiant-e-s Université de l’Ontario français

La Transdisciplinarité - pour une nouvelle façon d’apprendre

16h35 – 16h45 – Discussions



16h45 – 17h00 SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

Mirella Tarmure Vadean





VENDREDI 12 MAI 2023

MATIN

8h30 Accueil des participants et des participantes



SÉANCE 4 : MULTI-RÉFÉRENTIALITÉ ET SAVOIR-DEVENIR

Présidente : Ilian Cruz- Panesso



9h00 - 9h20



Laura Ilea, Université Babes-Bolyai, Cluj – Roumanie

La vie créative de l’instinct. Quel rôle pour l’humain à l’intérieur du tournant non-humain ?

9h20 - 9h30 – Discussions



9h30 - 9h50



Mattia Scarpulla, Université Saint-Paul, Ottawa

Des apprentissages inattendus. Réflexion sur des dispositifs pédagogiques mêlant création littéraire et innovation sociale

9h50 – 10h00 - Discussions



10h00 – 10h20



Dolorès Contrary, Université de Montréal

Pédagogie par symboles – Une méthode de transmission transculturelle par le dialogue transdisciplinaire entre l’art et l’écoformation

10h20 – 10h30 - Discussions



10h30-10h45 PAUSE



SÉANCE 5 : IA, ALGORITHMES, HUMAIN ESSENTIEL : SUJETS ET OBJETS TRANSDISCIPLINAIRES

Présidente : Hela Zahar



10h45 - 11h05



Yves Laberge, Université d’Ottawa

Le Sujet transdisciplinaire face à l’intelligence artificielle: quelle(s) pédagogie(s) ?

11h05 – 11h15 – Discussions



11h15 - 11h35



Mourad Bouziane, Université d’Ain Temouchent, Algérie

Vers une didactique de la transdisciplinarité en intelligence artificielle

11h35 – 11h45 – Discussions



11h45 – 12h05

Sylvie Bergeron, Observatoire de la psychologie évolutionnaire, Montréal

De l’importance de l’autogouvernance individuelle dans le contexte numérique

12h05 – 12h15 - Discussions



12h15-12h30 DÎNER SUR PLACE



APRÈS-MIDI



SÉANCE 6 : CONVERSIONS TRANSDISCIPLINAIRES DANS L’ÉDUCATION

Présidente : Aïcha Benimmas



13h15 -13h35



Hela Zahar, Université de l’Ontario français

Approches transdisciplinaires du programme d’études en cultures numériques de l’Université de l’Ontario français

13h35 – 13h45 Discussions





13h45 –14h05



Benoît Hurtel, Université du Québec à Trois-Rivières

Pédagogie et transdisciplinarité : la mesure VS l’évaluation dans une perspective d’éducation comparée

14h05 – 14h15 - Discussions



14h15 - 14h35



François Grégoire, Université de Montréal/Ministère de l’Éducation du Québec

La négociation intra-organisationnelle à l’ombre de l’entente finale – exemple pratique de transdisciplinarité

14h35 – 14h45 - Discussions



14h45-15h00 SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

Selma Zaiane-Ghalia





15h00 – 16h00



CONCLUSION DES TRAVAUX

Le Message de Montréal

Mirella Tarmure Vadean, Université de l’Ontario français