Retraits, replis, sorties hors du monde : des autrices en rupture ? (Paris Sorbonne)

Colloque international



« Retraits, replis, sorties hors du monde : des autrices en rupture ? »





20 avril 2023,

En Sorbonne (salle des Actes), 1 rue Victor Cousin, 75005



9h : accueil des participants



Temps pour soi, espace pour soi



Présidence : Anne Debrosse (Université de Poitiers)



9h30 : Henri Garric (Université de Bourgogne) : « Femmes en fuite dans la Bande-Dessinée contemporaine ».



10h00 : Corinne François-Denève (Université de Haute-Alsace) : « Sortir de la maison de poupée ? Stratégies émancipatrices de quelques autrices du Genombrott ».



10h30 : discussion



10h45 : pause



Présidence : Henri Garric (Université de Bourgogne)



11h00 : Mathias Lavin (Université de Poitiers) : « Trouver un temps à soi – à partir de l’œuvre de Chantal Akerman ».



11h30 : Dariusz Krawczyk (Université de Varsovie) : « Retraites actives et contemplatives de Marguerite de Navarre ».



12h00 : Discussion



Chez soi, en soi, entre soi



Présidence : Anne-Isabelle François (Université Sorbonne-Nouvelle)



14h : Marie-Élisabeth Henneau (Université de Liège) : « Des cloîtrées en quête d’évasion spirituelle : processus d’écriture et affirmation de soi chez les annonciades célestes (XVIIe-XVIIIe siècles) ».



14h30 : Margaux Gérard (Université de Strasbourg) : « Les “enchantements de la réclusion volontaire” (Mes Apprentissages, Colette) : échapper à un monde d’hommes, sur quelques personnages féminins volontairement reclus dans les œuvres de Colette et de Virginia Woolf ».



15h00 : Discussion



15h15 : pause



Présidence : Danielle Perrot-Corpet (Sorbonne Université)



15h30 : Alix Borgomano (Université de Strasbourg) : « Fermeture des corps, tentatives d'isolement et porosité des espaces dans la poésie de Sylvia Plath ».



16h00 : Maria Teresa Ricci (Université de Tours) : « Le Mérite des femmes de Moderata Fonte : “una domestica conversazione” ».



16h30 : Discussion



16h45 : Fin de la journée



21 avril



AMPHITHÉÂTRE MOLINIÉ



Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006



Écrivaines en lisière



Présidence : Sophie Albert (Sorbonne Université)



9h30 : Sergi Sancho Fibla (Università degli Studi di Padova) : « Quand les Écritures légitiment la sortie du retrait. Une lecture du Viaggio spirituale e du Libro de la Oración (XIVe-XVe siècles.) ».



10h : Irène Gayraud : « Gabriela Mistral : entre dépouillement et retour vers le monde ».



10h30 : Discussion



10h45 : Pause



11h-12h30 : Table ronde d’écrivaines : Michèle Finck (Université de Strasbourg), Juliette Mézenc et Irène Gayraud (Sorbonne Université)



Expansions et compensations imaginaires



Présidence : Stéphane Bikialo (Université de Poitiers)



14h00 : Camille Islert (Université Paris-Est Créteil) « Du “spectacle effronté” aux “portes closes” : la poétique de Renée Vivien entre ouverture et repli.



14h30 : Iulia Dondorici (Freie Universität Berlin) : « Céline Arnauld — une écrivaine d’avant-garde entre volonté d’agir et rupture avec le champ littéraire ».



15h : Discussion



15h15 : Pause



Présidence : Mathias Lavin (Université de Poitiers)



15h30 : Aurore Turbiau (Sorbonne Université) : « “Je ne demeure, ne suis ni morte, ni mutifiée” : exils et déflagration dans le Journal ordinaire de Maryvonne Lapouge-Pettorelli (1984) ».



16h00 : Anne Debrosse (Université de Poitiers) /Caroline Isnard : « “Celles qui entrent dans cette grotte ne s'en retournent jamais.” À la recherche des origines, de Scudéry à Yourcenar. »



16h30 : Discussion



16h45 : clôture du colloque.