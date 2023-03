Séminaire Femmes, fémininisme, genre, sexualités. Nouveaux enjeux dans les études littéraires : séance 2 (reportée au 14 avril)

Femmes, féminisme, genre, sexualités.

Nouveaux enjeux dans les études littéraires



Séminaire animé par Christine Planté (Université Lyon 2, IHRIM) et Damien Zanone (Université Paris Est Créteil, LIS)



Séance 2, vendredi 14 avril 2023, 14h-17h,



à l’Université Paris Est Créteil,



Campus Centre, salle Erasme (i3-218)





Théorie(s) littéraire(s) féminine(s) à la Belle Époque







Séance coordonnée par Lucile Dumont (EHESS, CESSP-CSE), Camille Islert (UPEC, LIS) et Wendy Prin-Conti (Académie française)



– Introduction par Christine Planté et Damien Zanone ;



– Camille Islert et Wendy Prin-Conti : présentation de Théorie littéraire à la Belle Époque. Enjeux et perspectives, dossier à paraître sur le site Fabula en mars 2023 ;



– Lucile Dumont : « La Belle Époque, période de reconfiguration de la critique et de la production théorique » ;



– Table ronde animée par Camille Islert et Wendy Prin-Conti, avec Christine Planté, Nicole G. Albert et Marie-Charlotte Quin.











Séance 3 : une troisième séance du séminaire, intitulée Littératures lesbiennes, aura lieu le vendredi 9 juin après-midi (horaire et lieu seront précisés ultérieurement).











Contacts :



Christine Planté : christine.plante@free.fr



Damien Zanone : damien.zanone@u-pec.fr