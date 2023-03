Sexe, sexualité et relations sexuelles dans la science-fiction (XIe colloque Stella Incognita, Paris)

Onzième colloque international de Stella Incognita

« Sexe, sexualité et relations sexuelles dans la science-fiction »

du mardi 4 au vendredi 7 avril 2023 à l’Institut d’Études Slaves de Paris.



Avec des intervenants venus de France, d’Italie et de Suisse mais aussi d’Amérique du Nord, d’Inde et de Hong Kong. Le colloque fera également place à une projection cinématographique, une exposition, une table ronde et à des lectures de textes.

Voir le détail du programme…



Venez découvrir, sans tabou, une variété d’approches sur un sujet peu traité dans le cadre académique, celui de la sexualité dans la Science-Fiction.



Le colloque se tiendra en hybride. Pour toute information concernant la participation en ligne veuillez suivre notre page discord : https://discord.gg/jcsR2zjA.