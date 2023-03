Séminaire du Grihl : Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrain. Programme du second semestre 2022-2023 (EHESS, Campus Condorcet)

Séminaire du GRIHL : Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains



Second semestre 2022-2023



Toutes les séances se tiendront à l'EHESS, Campus Condorcet, salle 50 du centre de colloques,

de 16h30 à 19h30

(Attention au changement d'horaire)





7 mars

Séance reportée



14 mars

Christian Jouhaud : Savoir, faire voir, regarder, imaginer, voir



21 mars

Séquence « Le fait littéraire »

Dinah Ribard : Les adresses, fait d'écriture, fait littéraire





Séquence « Que savaient-ils ? » (suite)

28 mars

Nina Kennel : Atelier de thèse - Ça crève l’écran. Le cinéma et ses mots



4 avril

Albert Schirrmeister : Nier l'événement ? la correspondance diplomatique entre la France et le Congrès de Westphalie durant l'été 1648





Séquence « Le fait littéraire » (suite)

11 avril

Laurence Giavarini : Les Historiettes de Tallemant des Réaux et le fait littéraire (XIXe-XXIIe siècle)



18 avril

Christophe Schuwey : Raconter la guerre de Dévolution ?





Séquence « Ecrivains au travail »

9 mai

Jacob Lachat : L’ordre comptable du travail intellectuel : sur quelques journaux d’écrivains



16 mai

Marine Lépinard : Sur la piste d'une plume. Informer l'environnement d'écriture d'Alfred de Musset



23 mai

Constance Barbaresco : La fabrique d'une bibliothèque. Dans les archives de Henry Poulaille



30 mai

Louise Moulin : Atelier de thèse - éditer le théâtre au XVIIe siècle : pour qui, pour quoi ?



6 juin Changement de salle : Sorbonne Nouvelle, Site Nation, 8 avenue Saint-Mandé, (12e)

Salle C107 (Bât. C, 1er étage)

Simona Cerutti : Sous le manteau de la Vierge. La Miséricorde et les corps sociaux à l'époque moderne



13 juin

Marion Brétéché et Alexis Lévrier : L'impossible disparition des « lardons » ou l'histoire d'une obsession. Presse et fait littéraire aux XVIIe et XVIIIe siècles