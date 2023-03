Aux confins du silence : langages et métamorphoses du silence dans le monde hispanophone (ENS Lyon)

Colloque du laboratoire junior ¡Silencio!

« Aux confins du silence : langages et métamorphoses du silence dans le monde hispanophone »

25 et 26 mai 2023 - ENS de Lyon - Amphithéâtre Descartes

Le laboratoire junior ¡Silencio! a débuté son étude du silence en partant du constat que le verbe « silenciar » en espagnol n’a pas de traduction littérale en français car il revêt deux sens diamétralement opposés, mettant ainsi en lumière une contradiction inhérente à l’étude du silence : c’est l’action d’un sujet qui choisit de taire quelque chose, mais c’est aussi la soumission d’un sujet par autrui, autrement dit, l’exercice d’une contrainte sur autrui alors forcé de rester coi.



Lors de ce colloque, nous souhaitons aller au-delà de l’identification des formes, des expressions, des rapports au pouvoir et des ruptures du silence. La réflexion proposée veut interroger la forme en mouvement du silence, sa métamorphose constante qui en fait un objet en mutation. Il s’agira d’étudier dans quelle mesure le silence peut se retrouver dans les confins – au sens de zones des extrémités prises entre plusieurs jeux d’influences –, par exemple entre les différentes disciplines, entre les arts et entre les genres, ou comment il se place au-delà des frontières de la parole et du simple dire. Interroger les langages et les métamorphoses du silence (nous insistons sur le pluriel), c’est à la fois identifier de nouvelles formes permettant de cerner l’acte de la non-parole par des traces qui font partie intégrante de sa structure d’expression et qui sont tout aussi signifiantes que le dire lui-même. Mais c’est tout autant identifier les lieux ou traces du silence : à quel niveau se situe le silence ? Le silence ne se retrouve-t-il que dans les béances de l’absence ou peut-il se retrouver au cœur même de la diégèse dans des descriptions ou des passages de logorrhée verbale ? Le silence est par essence fluctuant, capable de se mouvoir, de se métamorphoser pour exprimer, réexprimer, faire allusion, briser les frontières et devenir création.



Voici certains des axes d’étude que nous développerons lors de cette manifestation : l’exploration des potentialités de l’allusion ; les œuvres silenciées (que ce soit par la censure, la réception du public ou parce qu’elles sont passées inaperçues pour des raisons diverses) ; la place du silence dans l’acte d’écriture et de lecture ; le silence de l’histoire (et de l’Histoire) ; le silence comme insuffisance ou le silence comme volonté ; les moyens d’expressions du silence alternatifs à la parole (la photographie, l’œuvre plastique, etc.), et le silence comme geste (manifestations silencieuses par exemple).

Jeudi 25 mai

Conférence plénière

Nuria ARANDA GARCÍA (Université de Saragosse) : « Sobre “silencio” y “silencios” literarios: presencias y ausencias de la voz en la literatura medieval hispánica »

Table ronde n°1 - De la parole privée à la privation de la parole : silence et écritures de soi

Marta NOGUERA ORTEGA (Université Paris Nanterre - Casa de Velázquez) : « Leer lo que no está escrito: retos interpretativos de los cuadernos privados »

Anne BARDET (Université Saint-Louis - Bruxelles) : « María Zambrano : Le silence de l’exil, ou l’émergence d’une parole depuis les marges de l’histoire »

Table ronde n°2 - Dire, subir et figurer le silence

Emilie DELAFOSSE (Université de Lorraine) : « Représentations et mouvances du silence dans Casa de Muñecas de Patricia Esteban Erlés »

Julien ROGER (Sorbonne Université) : « Formes et fonctions du silence dans Personas en la sala de Norah Lange »

Table ronde n°3 - Combler le silence : le lecteur face au non-dit

Mathilde NIATI (Université Aix-Marseille) : « Entre redite et réinvention de l’événement : stratégies de la retenue et du demi-mot dans La diáspora d’Horacio Castellanos Moya et Estrella distante de Roberto Bolaño »

Léo CROS-HUMBERT (Université Toulouse Jean Jaurès) : « De l’écrit aux dessins dans Nierika de Serge Pey, ou comment faire du lecteur l’interprète des silences »

Vendredi 26 mai

Table ronde n°4 - Rompre la spirale du silence : terrorisme et violence politique

Pablo GARCÍA VARELA (Université de Vigo) : « El silencio tras el fin de la violencia en el País Vasco »

Dorothée CHOUITEM (Sorbonne Université) : « Le silence comme stratégie de lutte contre l’invisibilisation des victimes et des mécanismes de la répression du terrorisme d’État en Uruguay »

Table ronde n°5 - Silence et détournement de la censure

Alix ENÉE-COUSO (ENS Ulm - École du Louvre) : « D’une sarabande à l’autre. La censure et ses limites dans la Relación muy graciosa de Juan de Godoy (1603) »

Céline LOUÉ (Université de Nantes) : « Diversité des langages du silence dans la revue illustrée et satirique La Flaca (Barcelone, 1869-1873) »

Table ronde n°6 - Images du silence dans les arts visuels

Camille CELLIER (Université de Caen-Normandie) : « Variations sur l’indicible et l’incommunicable dans La Fleur de mon secret (La Flor de mi secreto, 1995) et Parle avec elle (Hable con ella, 2002), de Pedro Almodóvar »

Edwige CALLIOS (Université de Nantes) : « L’exploitation des potentialités disruptives de l’art dans la praxis féministe corralésienne. Silence et repositionnement de soi »

Table ronde n°7 - S'EXprimer : exprimer les sexualités opprimées

Estelle FISSON (ENS de Lyon - EHESS) : « Comment (ne pas) dire son homosexualité, sa bisexualité ou sa transidentité au sein des Commissions ouvrières espagnoles aujourd’hui. - Une approche par la respectabilité et les morales de classes »

Julie SAU OCAMPO (Université Jean Monnet - Saint-Étienne) : « L’évitement terminologique du mot "lesbiana" dans le premier roman d'Esther Tusquets »

Comité organisateur : David CREMAUX-BOUCHE (Université Grenoble-Alpes), Lou FREDA (Université Paris Nanterre), Marie GOURGUES (Université de Caen-Normandie et Université de Lille), Anna ROJAS (Université Savoie Mont Blanc)

Mail du laboratoire junior : labo.silencio@gmail.com

Carnet Hypothèses du laboratoire : https://silencio.hypotheses.org