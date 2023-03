Recycler les mots 2.3 (Séminaire de doctorant.e.s, Sorbonne Nouvelle)

Nous avons le plaisir d'annoncer la troisième séance du séminaire de doctorant.e.s "Recycler les mots" (deuxième édition), organisé avec le soutien du CERC, de l'ED 120 et de la revue TRANS-.



Cette deuxième édition porte sur les usages des concepts et des notions théoriques qui traversent le travail de thèse : nous souhaitons, dans le cadre de ce séminaire, porter l'attention sur nos pratiques de jeunes chercheurs et chercheuses, en nous interrogeant sur la manière dont ces pratiques peuvent impliquer des enjeux de pouvoir et de domination symbolique.



La troisième séance du séminaire se tiendra le Vendredi 24 Mars 2023, de 17h à 19h, à la Maison de la Recherche (4, rue des Irlandais, 75005, Paris), Salle Mezzanine.



Nous accueillerons ce jour Sülün Aykurt-Buchwalter, doctorante à l'Université Grenoble-Alpes :



Sülün Aykurt-Buchwalter, “Paragraphe vs. Paragraf“



Écrire en paragraphes, cela va-t-il de soi ? Dans le cadre de ce séminaire, nous questionnons le rôle du paragraphe dans la production écrite à travers certaines langues et cultures. Il s’agit pour cela de regarder d’où vient le paragraphe et pourquoi il est parfois considéré comme indispensable à la construction et la compréhension du sens. La notion est-elle à l’origine de certains biais dans la perception et l’analyse des textes rédigés par des scripteurs d’autres langues et cultures ? Pourquoi est-il important d’interroger les représentations des apprenants et des enseignants de langues étrangères sur le paragraphe ? À travers un regard historique et des exemples issus de recherches sur le français, l’anglais et le turc, nous proposons des pistes de réflexion portant sur la place du paragraphe dans la recherche en didactique des langues étrangères et dans l’enseignement des langues.

—



Il sera également possible d'assister à la séance à distance au lien suivant : https://meet.google.com/dud-bbqp-mdb



Toutes les informations utiles (lien de connexion, dates et lieux) ainsi que le programme de ce semestre sont consultables sur le carnet hypothèses du séminaire : https://recycler.hypotheses.org/.