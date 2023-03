Souffle et délices de la voix (Paris)

En partenariat avec l’université de Cergy-Pontoise et l’Institut Charles Cros

Paris, Cité internationale, 21 juin 2023



La voix ne cesse d’agir à travers nous quand elle s’adresse au creux de l’oreille et développe une intimité qui convient aux mouvements des informations et de l’imagination.

Dans le cadre de cette journée d’études en recherche-création, se tiendra une réflexion pour une poétique de la voix principalement autour des axes suivants :

- Les voix constitutives de la lecture et de l’écriture qui pose la question des voix singulières, au sens de leur plasticité et de leur « signature » ?

- La relativement récente de la diffusion des oeuvres par l’enregistrement des voix.

- La transmission orale des oeuvres (jusqu’à ce que Paul Zumthor imaginât une civilisation de la théâtralité généralisée (cf. La lettre et la voix, Le Seuil, collection Poétique, 1987).

- La mise en voix parlée ou chantée du poème.

- La voix du témoignage (celle du témoin du témoin, Annette Wierviorka, Aurélie Barjonet)

- La Voix de l’anamnèse (schéma de l’analyse)

- Les acousmies (pathologie ou non?), …

- La prise en compte de la voix perfomative dans un monde où tous les médias ont pris le relai, utilisant ou non la voix.( Roland Barthes: le grain de la voix)

- Les différents statuts et usages de l’archive sonore concernant les voix.

… Autant de pistes à enrichir et à préciser pour réouvrir ce chantier de Roland Barthes à Paul Zumthor en passant par les voix contemporaines (Novarina, …)

Une performance poétique et musicale aura lieu en fin de matinée

Une publication de ce travail devra suivre aux Presses Universitaires de Vincennes.



Propositions d’intervention attendues avec un titre, un résumé (entre 5 et 10 lignes et 3 à 5 lignes de bio) à faire parvenir au plus tard le 15 avril 2023 avec l’intitulé de la journée en objet à l’attention d’Armelle Chitrit courriel : lelabodelettres@live.fr