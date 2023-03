Les Soirées de Médan (Rouen)

Colloque « Les Soirées de Médan »

Samedi 13 mai 2023 (Rouen) et dimanche 14 mai 2023 (Médan)



Comité scientifique : Catherine Botterel (Amis de Flaubert et de Maupassant, ITEM/CNRS-ENS – Centre d'étude sur Zola et le naturalisme), Yvan Leclerc (président des Amis de Flaubert et de Maupassant), Olivier Lumbroso (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, ITEM/CNRS-ENS – Centre d'étude sur Zola et le naturalisme), Jean-Sébastien Macke (ITEM/CNRS-ENS – Centre d'étude sur Zola et le naturalisme), Alain Pagès (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, ITEM/CNRS-ENS – Centre d'étude sur Zola et le naturalisme).





Samedi 13 mai 2023, Hôtel des Sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine, 76000 Rouen



Matinée : « Les écrivains des Soirées de Médan », sous la présidence d’Yvan Leclerc



9h 30 : Introduction par Yvan Leclerc (président des Amis de Flaubert et de Maupassant) et Joël Rochard (président de la Société littéraire des Amis d’Émile Zola)



10h : René-Pierre Colin (Université Lumière-Lyon 2) : « La bande de jeunes »



Pause



10h45 : Catherine Botterel (Amis de Flaubert et Maupassant, Item – Équipe Zola, CPGE) : « "Boule de suif". Un récit de guerre ? »



11h15 : Yvan Leclerc : « Le manuscrit de "Boule de suif" »



Déjeuner : restaurant In situ, 35 rue Lecanuet, 76000 Rouen (sur réservation)



Après-midi : « Représentations et réceptions », sous la présidence d’Olivier Lumbroso



14h30 : François Delolme (Saint Mary's School, Chypre) : « Paul Alexis, l’un et le multiple »



15h : Mathieu Roger-Lacan (Université Paris Cité, EHESS) : « Les Soirées de Médan. Une débâcle des corps »



15h30 : ean-Michel Pottier (ITEM, Équipe Zola) : « Le procès-verbal patriotique : une lecture des Soirées de Médan »



Pause



16h30 : Gabrielle Hirchwald (Université de Lorraine/ATILF-CNRS) : « La réception des Soirées de Médan dans la presse aux XIXe et XXe siècles »



17h : Jean-Sébastien Macke (ITEM/CNRS-ENS) : « Les soirées musicales de Médan »



18 h : « Lire Les Soirées de Médan » : Les conférenciers du colloque proposent au public de lire des extraits des différentes nouvelles recueillies dans Les Soirées de Médan. Cette soirée sera ponctuée par la diffusion d’extraits musicaux issus du répertoire classique et de la chanson française.



Dimanche 14 mai 2023. Médan



Déplacement possible en car : départ de Rouen à 8 h 30, retour de Médan à 17 h (sur réservation).



Matinée :



10h –12h : Visite du Musée Dreyfus et de la Maison de Zola



Déjeuner salle Maeterlinck, près du Musée (sur réservation)



Après-midi :



Colloque, sous la présidence de Mme Karine Kauffmann, maire de Médan.



Salle Maeterlinck



14h : Martine Le Blond-Zola (Maison Zola – Musée Dreyfus) : « Histoire de la maison de Médan »



14h30 : Hortense Delair (ITEM, Équipe Zola) : « Les épreuves de “L’Attaque du moulin” »



15h30 Alain Pagès (Sorbonne nouvelle) : « Sur quelques éditions des Soirées de Médan »

Avec le soutien de la Ville de Rouen, du Département de Seine-Maritime et du CNL (pou les Amis de Flaubert et de Maupassant) et de la Société Littéraire des Amis d’Émile Zola, de l’Association Maison Zola-Musée Dreyfus, du Centre d’étude sur Zola et le naturalisme (ITEM/CNRS-ENS), de l’EUR Translitterae (Paris Sciences & Lettres) et du Centre de Recherche sur les Poétiques du XIXe siècle (Sorbonne Nouvelle – Paris 3)



Contacts :



Amis de Flaubert et de Maupassant : amis.flaubert.maupassant@gmail.com



Société Littéraire des amis d’Émile Zola : amisdezola@gmail.com