"Sur Shoah de Claude Lanzmann", par É. Marty (Séminaire Ecrivains et artistes juifs, Paris Sorbonne)

Séminaire Écrivains et artistes juifs :

Sur Shoah de Lanzmann, par Éric Marty



le 29 mars 2023 de 17h à 19h,

Salle S002, Maison de la recherche de Sorbonne université, 28 Rue Serpente, 75006 Paris.

Au cours de cette séance, Éric Marty parlera de son livre : Sur Shoah de Lanzmann. Paru en 2016 aux éditions Manucius, ce livre réunit plusieurs interventions inspirées par l’œuvre du cinéaste. Interrogeant la généalogie du mot « Shoah », le texte d'ouverture analyse les réflexions que le génocide des Juifs a suscitées dans le champ de la philosophie. Éric Marty examine ensuite la persistance de l'événement pour nos consciences contemporaines, les débats autour de son actualité, et la quête de Lanzmann, qui, à l'instar du Dante de L 'Enfer, recueille les traces d'un monde anéanti. La dernière partie interroge l'agir dans l'univers concentrationnaire.



Professeur émérite à L'Université Paris-Cité, spécialiste de Gide et de Barthes, Éric Marty a publié des essais, des romans, des recueils de poésie. Il a manifesté à diverses reprises son opposition à la délégitimation de l’État d’Israël. Dernier ouvrage paru : Le Sexe des Modernes. Pensée du neutre et théorie du genre, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2021.

Possibilité de suivre la conférence en ligne, après inscription auprès de : nelly.wolf14@gmail.com.