Séminaires de culture française et francophone. Pour Anna Zoppellari (Trieste)

Le Département de Sciences Humaines de l'Université de Trieste organise des séminaires ouverts sur des sujets littéraires et linguistiques avec la participation de nombreux chercheurs de renom.



Les rencontres auront lieu à Trieste, Androna Campo Marzio, 10 - Trieste Sala Atti “Arduino Agnelli” - 2ème étage.

Programme

Martedì 14/03/2023

14-16: CARMINELLA SIPALA (Università di Catania), Intergénéricité, interdiscursivité, intermatérialité. Le voyage d’un thème littéraire du Romantisme à la naissance de la culture de masse.

16-18: MARIA GIOVANNA PETRILLO (Università di Napoli “Parthenope”), Le «selfie» littéraire: une étude de l’Autoportrait de (et à la) Jean-Philippe Toussaint.

18-20: ANNA D’ELIA (Traduttrice), Opera incerta. Il traduttore e il suo paesaggio.

Mercoledì 15/03/2023 9-11:

ODILE ROYNETTE (Université de Bourgogne), Comment écrire la Grande Guerre? Les «solutions» céliniennes (1932-2022).

11-13 (in videoconferenza): ANTONIO GURRIERI (Università di Chieti-Pescara), Le langage du tourisme: repérage des spécificités.

14-16 (in videoconferenza): SARA DEL ROSSI (Università di Varsavia), L’oraliture haïtienne: des origines à nos jours.

Giovedì 16/03/2023

9-11: JOANNY MOULIN (Université d’Aix-Marseille), Introduction aux rapports entre poésie et traduction- FRANCESCA MANZARI (Université d’Aix-Marseille), La poésie contemporaine française en traduction italienne.

11-13: BENEDETTA DE BONIS (Università di Bologna), Gengis Khan d’Henry Bauchau: mythe, altérité et violence.

14-16: ANNA PAOLA SONCINI (Università di Bologna), Les écrivains, la guerre et le rapport à l’autre.