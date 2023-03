La lectrice est-elle un lecteur comme les autres ? Genre et réception dans le récit contemporain français (Bordeaux)

Colloque « La lectrice est-elle un lecteur comme les autres ? Genre et réception dans le récit contemporain français »



16 et 17 mars 2023, Université Bordeaux-Montaigne, MSH, Salle Jean Borde

Jeudi 16 mars



9h45 Accueil des participants



10h15 Introduction : Maxime Decout (Sorbonne université – IUF), Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux-Montaigne)



Figurations de soi en lectrice (présidence de séance : Maxime Decout)



10h30 Pierre-Louis Fort (Université de Cergy), « Entre voix et voie : Annie Ernaux lectrice »



11h Aude Leblond (Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle), « Les souvenirs de lecture au féminin : Petite Nuit (Marianne Alphant, 2008), Comment j’ai appris à lire (Agnès Desarthe, 2013), et autres témoignages de lectrices contemporaines »



11h30 Léo Mesguich (Sorbonne université), « Autoportrait de la théoricienne en lectrice (Judith Schlanger) »



12h > Discussion



12h30-14h30 Pause Déjeuner



Lectrices modèles en question (présidence de séance : Estelle Mouton-Rovira)



14h30 Katherine Doig (Université de Strasbourg), « “Rien n'est plus secret qu'une existence féminine” : Monique lectrice dans Alexis de Yourcenar »



15h00 Baptiste Lefils (Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle), « “Madame”, “Monsieur” : sur le genre de l’instance narrataire dans “Dieu ne finit pas” et Les Onze de Pierre Michon »



15h30 > Discussion



16h00 Pause



16h30 – 18h Lecture d’extraits de Elles en chambre (Juliette Mézenc, Editions de l’Attente) avec les étudiantes du Master REEL et entretien entre Juliette Mézenc et Elisa Bricco (Université de Gênes) : « Juliette Mézenc lectrice »





Vendredi 17 mars



Figures de lectrices et gestes d’émancipation (présidence de séance : Marie-Jeanne Zenetti)



9h30 Anne-Isabelle François (Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle), « La lectrice empêchée. Violences historiques, politiques de contrôle social et lectures rétives »



10h00 Mathilde Zbaeren (Université de Lausanne), « Propositions pour un imaginaire des clubs de lectrices : Delaume, Delorme, Rychner et Volodine »



10h30 > Discussion



10h45 Pause



Enjeux pratiques de la lecture des femmes (présidence de séance : Estelle Mouton-Rovira)



11h Marie Gall (Université Bordeaux-Montaigne), « La lectrice de fictions scientifiques »



11h30 Anne-Claire Marpeau (Université catholique de Louvain), « Penser le silence, prendre la parole : expériences de lecture et sujets-lectrices dans les théories féministes littéraires anglo-américaines (1960-1980) »



12h00 > Discussion



12h30-14h00 Pause déjeuner



Féminisme et interprétations engagées (présidence de séance : Aude Leblond)



14h00 Marie-Jeanne Zenetti (Université Lyon 2 – Lumière), « Théoriser la lectrice ? conflits d’interprétation et communautés interprétatives à l’heure de #MeToo »



14h30 Anne Grand d’Esnon (Université de Bourgogne), « La lectrice-spectatrice d'Autant en emporte le vent face à l'érotisation de la violence »



15h00 > Discussion et clôture du colloque.