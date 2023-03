Les expansions hypertextuelles et hypericoniques du conte Blanche-Neige (Cycle Un jour, un conte, Lille & en ligne)

PROGRAMME



Cycle « Un jour, un conte ». Les expansions hypertextuelles et hypericoniques du conte Blanche-Neige



––––––––––––––––––––––––––––––––– Lundi 27 mars ––––––––––––––––––––––––––



9h30​ : Accueil



9h45 : Introduction du colloque : Thierry CHARNAY



Présidence : Marie-Agnès THIRARD

10h​ : Conférence d’ouverture : invitée d’honneur Nicole BELMONT, EHESS Paris

De Sneewittchen à Belle-de-Soleil, et autres : les avatars de Blanche-Neige



10h30​ : échange avec la conférencière



10h45 : Thierry CHARNAY, Université́ de Lille

Les parodies humoristiques et féministes de « Blanche-Neige » dans Politiquement correct et Contes à l'envers



11h 15 : Bochra CHARNAY, Université́ de Lille et Université d’Artois

Conter sans paroles : Blancanieves de Pablo Berger



11h45 : Discussion



–––––––––––––––––– 12 h Pause déjeuner



Présidence : Thierry CHARNAY



14h​ : Noureddine FADILY, Université Hassan 1er de Settat, Maroc

L’adaptation cinématographique du conte Blanche-Neige : formes, thèmes et procédés. Exemple de l’adaptation réalisée par Rachel Lee Goldenberg)



14h30 : Ghislaine CHAGROT, Bibliothèque nationale de France

Sneewittchen (Blancheneige) des frères Grimm, un conte à la croisée des genres littéraires



15h : Discussion



15h15 : Nadège LANGBOUR, Université de Rouen et Université du Mans

Blanche-Neige, un personnage de science-fiction ?



15h45 : Mounir HAMMOUDA, Université Mohamed Khider de Biskra, Algérie

Blanche-Neige et les treize Nains de Tolkien



16h15 : Discussion



––––––––––––––––––––––––––––– Mardi 28 mars –––––––––––––––––––––––––––––––



Présidence : Bochra CHARNAY



9h30​ : Christiane Connan-Pintado, Université de Bordeaux- INSPE

Les adaptations théâtrales contemporaines de Blanche-Neige.



10h : Marie-Agnès Thirard, Université de Lille

La Belle et les nains : de l’amour à la mort, dans les contes de Mme d’Aulnoy



10h30 : Discussion



1045h : Song Huang, Sorbonne Université

Blanche-Neige ou la guerre éternelle des femmes — la chorégraphie féministe de Preljocaj



11h15 ​: Elamine BEN YOUSSOUF, Université des Comores

Le jeu des instances énonciatives et narratives dans Blanche neige.



11h45 : Discussion



–––––––––––––––––– 12 h Pause déjeuner



Présidence : Christiane CONNAN-PINTADO





14h : Anne WATTEL, INSPE, Site de Valenciennes

Et Schneewittchen devint Snow White : Le maillage intermédial d’un conte « à l’américaine » (1912-1937)



14h30 : Dalia Atika LAROUS, Université de Constantine, Algérie

Morts et résurrections dans les différentes versions de Blanche Neige



15h : Yasmine SAOULI et Siham GUETTAFI, Université Mohamed Khider de Biskra, Algérie

Métamorphoses et reconfigurations intertextuelles de « Blanche neige » dans les contes populaires algériens



15h30 : Discussion



16h : Conclusion et clôture du colloque