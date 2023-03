10e saison des Rencontres de Coppet



(Fake) News à Coppet. Presse et journalisme au temps de Germaine de Staël

Née avec l’imprimerie dans les tourments des guerres de religion, la presse connaît aux XVIIIe et XIXe siècles un essor spectaculaire. Des feuilles volantes aux tirages de masse, le besoin de news, fussent-elles (déjà) fake, contamine un public toujours plus vaste, à travers l’Europe entière. Hommes et femmes d’âges et de classes sociales variés suivent avec avidité l’actualité politique, littéraire, artistique, musicale ou scientifique du moment, à la lumière des gazettes et des jour- naux, bientôt illustrés. Places publiques, salons, cabinets de lecture ou cafés bruissent alors de l’agitation du monde... Véritable « spectacle dans un fauteuil », la critique dramatique ou musicale permet en outre d’accéder à distance aux événements donnés dans les grandes capitales telles que Paris, Londres ou Rome. Last but not least, se développe le courrier des lecteurs : lettres véritables, mais également fausses lettres ou lettres romancées participent au développement de l’opinion publique et à l’essor de cette nouvelle sociabilité de papier, qui est également une dé- mocratisation du savoir. Ces nouveaux lecteurs-rédacteurs se trouvent désormais en mesure de participer à l’action, quand bien même ils seraient éloignés des épicentres où elle se déroule... Exposée à la censure, la liberté de la presse – dont les contours font encore débat aujourd’hui – devient ainsi au lendemain de la Révolution française un enjeu de société crucial.

Le cycle des conférences littéraires des Rencontres de Coppet explorera ainsi en 2023 ce moment charnière de la constitution de nos démocraties, au prisme des débuts mouvementés du journalisme moderne.

Dates des conférences données par des universitaires romands et francais

Mardi 21 mars 2023, 20h Marie-Eve Thérenty La plume et la rue : la naissance du journalisme moderne (XVIIIe et XIXe siècles)

Mardi 25 avril 2023, 20h Alain Clavien Combats pour la liberté de la presse

Mardi 13 juin 2023, 20h Philippe Kaenel Autour de 1800 : la Suisse entre deux régimes satiriques et médiatiques

Mardi 26 septembre 2023, 20h Stéphanie Génand Germaine de Staël, femme de presse

(conférence organisée en partenariat avec le CLL - Cercle Littéraire de Lausanne et réservée aux membres de l'ARC et du CLL)

Les conférences du 21 mars, 25 avril et 13 juin ont lieu du Château de Coppet, 5 minutes à pied de la gare CFF de Coppet.

