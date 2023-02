Alexander Kluge. Cartographie d’une Oeuvre Plurielle

Mer, 08.03.2023

19:00 - 20:30 Online & Goethe-Institut Paris

Alexander Kluge est, depuis un demi-siècle, l’une des grandes figures de la vie littéraire, artistique et intellectuelle allemande. Il s’engage de plus politiquement en faveur d’un projet de diversité culturelle à l’échelle européenne. C’est le paradoxe d’une œuvre à la fois « globale » et parcellaire que la soirée, voudrait souligner, avec un aperçu de sa production cinématographique, télévisuelle, littéraire et philosophique et de de sa réception dans différents pays.



Alexander Kluge participera en ligne à la rencontre avec Wolfgang Asholt, Sylvie Le Moël, Jean-Pierre Morel et Georges Didi-Hubermann



La soirée aura lieu en ligne et sur place au Goethe-Institut de Paris.



Prix: Entrée libre

Info-paris@goethe.de

ADRESSE

Goethe-Institut Paris

17 avenue d'Iéna

75116 Paris