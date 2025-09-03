"Entre véridiction et secret : les correspondances de Jean et Guillaume Du Bellay". Conférence de Loris Petris (Vérone)

Dans le cadre du séminaire d’Automne du Doctorat en Langues et Littératures étrangères de l’Université de Vérone, le Prof. Loris Petris (Université de Neuchâtel) explorera la correspondance des frères Jean (déjà publiée en sept tomes sous sa direction, https://www.unine.ch/ilcf/jeandubellay/) et Guillaume (sous presse) Du Bellay, qui ont joué un rôle-clé dans l’histoire européenne entre 1526 et 1560, en accordant une attention particulière aux correspondances politiques, qui alternent subtilement entre deux régimes : l’un de véridicité et de fidélité aux faits ; l’autre de dissimulation et de secret. On y trouve toujours, comme l’écrit Jean Du Bellay en 1548, « verité et sincerité meslée avec sens et prudence ». Entre discours et pratiques, entre èthos et action, se dessine un espace de questionnement, éclairé notamment par les témoignages du camp adverse. Cela est particulièrement le cas pour les correspondances de Jean et de Guillaume Du Bellay, acteurs politiques majeurs dans l’Europe de la Renaissance.

Le Prof. Loris Petris est Directeur de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines à l’Université de Neuchâtel, où il enseigne la Littérature française et francophone, l’Histoire et la Culture européenne de la Renaissance (https://www.unine.ch/ilcf/biographie/loris-petris). Il a dirigé de nombreux projets scientifiques, parmi lesquels l’édition des Carmina de Michel de L’Hospital et de la vaste correspondance du cardinal Jean Du Bellay (https://www.unine.ch/ilcf/jeandubellay/).

Dans le cadre du projet DUBI (https://www.cinquecentofrancese.it/index.php/dubi), qui s’insérait dans le Projet d’Excellence du Département des Langues et Littératures étrangères de l’Université de Vérone, Loris Petris a dirigé avec Rosanna Gorris Camos et Denis Crouzet le volume Les frères Du Bellay et l’Europe. Politique et culture à la Renaissance (Genève, Droz, «Cahiers d’Humanisme et Renaissance», 2025). Le volume a été présenté par Loris Petris et Rosanna Gorris Camos le 15 mai 2025 à l’Université La Sapienza de Rome.

Parmi ses publications les plus récentes, nous signalons : Les frères Du Bellay et l’Europe. Politique et culture à la Renaissance, sous la direction de Denis Crouzet, Rosanna Gorris Camos et Loris Petris, Genève, Droz, «Cahiers d’Humanisme et Renaissance», 2025 ; Michel de L’Hospital, Carmina, livre VI, sous la dir. P. Galand et L. Petris, Genève, Droz, 2023 ; Michel de L’Hospital, Carmina, livre V, sous la dir. P. Galand et L. Petris, Genève, Droz, 2021 ; Joachim Du Bellay, Divers jeux rustiques et autres œuvres poétiques, in Œuvres complètes, t. IV-1, éd. M. Magnien, O. Millet et L. Petris, Paris, Garnier, 2020 ; L’humanisme au pouvoir ? Figures de chancelier dans l’Europe de la Renaissance, dir. D. Crouzet, E. Crouzet-Pavan, L. Petris et C. Revest, Paris, Garnier, 2020 ; Michel de L’Hospital chancelier-poète, dir. P. Galand Willemen et L. Petris, Genève, Droz, 2020.