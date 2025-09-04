Personaggi, autori e interpreti: prospettive storiche e modelli formali (Roma)
Au fil de deux journées, cet atelier voudrait ouvrir une discussion collective sur les lectures genrées, les modèles féminins et les stéréotypes narratifs, tout en abordant les questions d’identité, d’interprétation et le rôle des ontologies et des outils numériques dans la représentation des personnages littéraires. L'atelier est ouvert à toutes les personnes intéressées, en personne ou en ligne ; les communications se tiendront en italien, mais nous serons ravis de répondre à des questions en anglais ou français.
Programme
25.09.2025
09:30-10:00
Gaia Tomazzoli (Sapienza Università di Roma): Introduzione ai lavori
10:00-11:30
Giovanna Santini (Università degli Studi della Tuscia): Su alcune letture gender oriented del «Roman de Silence» e di altre storie medievali di travestitismo
Irene Iocca (Sapienza Università di Roma): Tra storia e finzione: le donne della «Caccia di Diana»
12:00-13:30
Giorgia Gallucci (Sapienza Università di Roma): Tipi e stereotipi comici: prospettive rinascimentali
Elisa Gregorio (Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale): «Gràttula-Beddàttula / Sali su e vesti Nina»: descrivere Cenerentola nel multicolore universo della fiaba italiana
15:00-16:30
Heloísa Abreu de Lima (Sapienza Università di Roma): Beatrice e Fiammetta: modelli femminili a confronto nel dibattito critico
Arianna De Gasperis (Sapienza Università di Roma): Beatrice, Laura e le altre. Il contributo divulgativo di Giovanni Federzoni e Sfinge al dibattito fin de sièclesulle ispiratrici poetiche
17:00-18:30
Jansan Favazzo (Università di Macerata): Esistenza e identità dei personaggi: uno studio di filosofia sperimentale
Roberta Ferrario, Claudio Masolo & Emilio Sanfilippo (LOA, CNR): L’ontologia applicata incontra la critica letteraria: alcune sfide e risultati di ricerca
—
26.09.2025
09:30-11:00
Emilia Di Rocco (Sapienza Università di Roma): La storia di Claudia Procula: la salvezza in un nome
Francesca Medaglia (Sapienza Università di Roma): Alterazioni della linea finzionale: possibili incontri tra autori e personaggi complessi
11:30-13:00
Giacomo Di Muccio (Sapienza Università di Roma): Ruoli del gioco e giochi di ruolo nella letteratura italiana (XIV–XVI sec.): identità, personaggi e questioni di genere
Alessia Vecchi (Università degli Studi di Milano Statale-Università degli Studi di Roma Tre): “Put yourself in someone else’s shoes”: il ruolo della narrative perspective nei processi di identificazione con i personaggi letterari del Novecento
14:30-16:30
Daniel Raffini (Sapienza Università di Roma): Stereotipi di genere impliciti nelle narrazioni degli LLM
Fabio Ciotti (Università degli Studi di Roma Tor Vergata): L’interpretazione narrativa tra ontologie formali e Large Language Models: sinergia o divergenza?
Hansmichael Hohenegger & Tiziana Mancinelli (Istituto Italiano di Studi Germanici): Edizioni scientifiche digitali con traduzioni allineate: un’integrazione multilivello per l’interoperabilità semantica in DiScEPT
17:00-18:00 Discussione finale
Coordina Federica Perazzini (Sapienza Università di Roma)